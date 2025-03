Lula indica Verônica Abdalla para o Superior Tribunal Militar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, por meio das redes sociais, neste sábado (8/3), a indicação da advogada Verônica Abdalla Sterman para o Superior Tribunal Militar (STM). A indicação será agora submetida à apreciação do Senado Federal.

Em sua publicação, Lula destacou que, caso a nomeação seja confirmada pelo parlamento, Verônica se tornará a segunda mulher a integrar o STM, ao lado de Maria Elizabeth Rocha, também indicada por ele em 2007. "Tenho certeza de que você e Maria Elizabeth vão mudar a história do STM para melhor [...] Vai ser bom para a sociedade brasileira, para o STM e para as mulheres", afirmou o presidente.

Verônica Abdalla Sterman é formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e possui especialização em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas (GVlaw). Também realizou pós-graduação na mesma área pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), em parceria com a Universidade de Coimbra, em Portugal.

























Sua trajetória acadêmica inclui um mestrado em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, com projeto de qualificação aprovado em 2018. Verônica é fundadora do escritório Abdalla Sterman Sociedade de Advogados, especializado em Direito Penal e Penal Econômico, e atuou como assessora e relatora no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP.