Nova presidente do STM agradece indicação de Lula: "A magistratura feminina o aplaude"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu agradecimento da nova presidente do Supremo Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, nesta quarta-feira (12/3), durante a posse dela como presidente da Corte. Lula a indicou como ministra em 2007.

“Gratidão que se estende ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quem me indicou e nomeou no Dia Internacional da Mulher, em seu segundo mandato no ano de 2007 e, agora novamente neste simbólico dia, repetiu o feito indicando a Dra. Verônica Stterman”, iniciou a presidente do STM, relembrando a indicação de Lula no último sábado (8/3).

“Meu querido Presidente Lula, a magistratura feminina o aplaude e permanece esperançosa de que as mulheres continuem sendo indicadas não apenas para o Poder Judiciário, mas para todos os espaços de participação política e jurídica”, acrescentou a ministra.

Rocha também felicitou a nova ministra do STM, indicada pelo presidente. “Dra. Verônica, estou segura que sua juventude aliada ao seu vasto conhecimento jurídico, consolidados em duas décadas de advocacia criminal, muito contribuirão para o engrandecimento do Superior Tribunal Militar”, desejou.

Lula compareceu à cerimônia de posse, realizada no Teatro Nacional, ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, ao lado de Lu Alckmin.