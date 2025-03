Bolsonaro reúne apoiadores no RJ para pedir anistia aos presos de 8 de janeiro

Evento em Copacabana reúne apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em pedido de anistia para os presos do 8 de janeiro - (crédito: Reprodução Youtube Silas Malafaia Oficial)

O ex-presidente Jair Bolsonaro se reúne com aliados políticos neste domingo (16/3) e promove uma manifestação em Copacabana (RJ), a partir das 10h, para pedir "Anistia Já" aos presos pelo atendado aos três poderes em 8 de janeiro de 2023. O evento ocorre um dia após a celebração dos 40 anos da redemocratização no Brasil.

Estarão com Bolsonaro o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG), os senadores Magno Malta (PL-ES), Carlos Portinho (PL-RJ) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Além deles, o pastor Silas Malafaia e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, devem estar presentes também.

Chamando os apoiadores para o ato em Copacabana, Bolsonaro postou em suas redes sociais uma foto junto a quatro governadores: Cláudio Castro (RJ), Tarcísio de Freitas (SP), Mauro Mendes (MT) e Jorginho Melo (SC). Na legenda o ex-presidente declarou: "Juntos pela anistia aos presos políticos". O esperado pelo clã bolsonarista é que um milhão de pessoas compareça à manifestação neste domingo.

Jair Bolsonaro com os governadores Cláudio Castro (RJ), Tarcísio de Freitas (SP), Mauro Mendes (MT) e Jorginho Melo (SC) (foto: Reprodução redes sociais)

Nas redes sociais, o ex-presidente afirma que o objetivo do ato de hoje é "a anistia, a defesa das leis, a proteção das famílias destruídas e pelo Brasil". O Supremo Tribunal Federal (STF) já condenou mais de 63 pessoas pelos atos antidemocráticos em Brasília.

Presos políticos

A reclamação de Bolsonaro e seus aliados é que as penas dadas aos julgados pela invasão aos três poderes em 8 de janeiro de 2023 foi injusta. Eles afirmam que as penas não foram dadas de forma individualizadas e pessoas que não cometeram nenhum ato de vandalismo cumpririam mais de 17 anos de forma injusta.