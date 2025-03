Morre Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, aos 90 anos

Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, morreu aos 90 anos na madrugada desta quarta-feira (19/3). A causa da morte não foi divulgada. O velório será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, das 10h30 às 15h desta quarta. O enterro ocorrerá em seguida, às 16h, no Cemitério do Araçá.

Cláudio Lembo deixa a esposa Renéa, o filho José Antônio, as netas Carolina, Cristiana e Isabella e o neto Lucas.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou a morte de Cláudio e decretou luto de três dias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que recebeu com tristeza a notícia do falecimento do ex-governador.



Lula disse que era amigo de Cláudio desde os anos 1970. "Lembo foi símbolo de Política escrita assim, com P maiúsculo. Representante do campo conservador, sempre tivemos diferenças e, ao mesmo tempo, uma capacidade de diálogo franco, aberto e generoso. Com suas convicções, teve amplo destaque na política e se consolidou como voz importante no direito, tendo sido reitor da Universidade Mackenzie. Deixa um legado de compromisso com a democracia, com os valores constitucionais e com o amor pelo Brasil", declarou o presidente.

A morte de Cláudio também foi lamentada por outras autoridades políticas. Gilberto Kassab, presidente do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, disse que o ex-governador cumpriu sua missão. "Cidadão exemplar, com excelente formação e um homem público que não deixa uma única observação negativo", afirmou.

O deputado federal e presidente do MDB Baleia Rossi citou que Lembo era um "homem cordato e inteligente, que sabia como poucos construir boas relações na vida pública". O ex-governador de São Paulo e empresário João Doria se solidarizou com os amigos e familiares de Cláudio e o descreveu como uma pessoa de "grande inteligência, espírito público e trajetória marcante na política brasileira".

Quem era Cláudio Lembo?

Formado em ciências jurídicas e sociais pela Universidade de São Paulo (USP), tornou-se doutor em direito pela Universidade Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também foi reitor.

Entre 1962 e 1997, ocupou o cargo de diretor para assuntos legislativos no Banco Itaú. Na Prefeitura de São Paulo, foi secretário de Negócios Extraordinários entre 1975 e 1979, de Negócios Jurídicos, de 1986 a 1989, e de Planejamento, em 1993.

No governo do presidente José Sarney, Lembo foi chefe de gabinete do ministro da Educação, Marco Maciel, entre 1985 e 1986. De 1995 a 1997, foi assessor do mesmo Marco Maciel, quando este foi vice-presidente no governo de Fernando Henrique Cardoso.

Foi candidato ao Senado Federal nas eleições de 1978, candidato a vice-presidente da República no pleito de 1989 e candidato a vice-governador do Estado de São Paulo em 2002, quando foi eleito para o período 2003-2007 ao lado do governador Geraldo Alckmin.

Em 31 de março de 2006, Lembo tomou posse como governador de São Paulo na Alesp, após Geraldo Alckmin renunciar ao cargo para disputar a presidência da República nas eleições daquele ano. Em 1° de janeiro, passou o cargo ao governador eleito José Serra.