Doria elogia política econômica de Haddad e critica fogo amigo

O fundador do Lide e ex-governador de São Paulo, João Doria, saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira (12/3). Para o empresário, Haddad conduz uma boa política econômica para o país, mas é alvo de críticas até de aliados do governo federal.

Doria também afirmou que é preciso haver pacificação e diálogo na política, e que, apesar do cenário econômico complicado, o Brasil possui grandes oportunidades nas áreas de segurança alimentar e transição energética.

“É incompreensível que tenhamos uma boa política econômica, conduzida pelo ministro Fernando Haddad, e muitas vezes pessoas do próprio governo acabam vilipendiado e atirando no próprio ministro”, disse Doria durante a abertura do Brasil Summit, evento realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense.



























“Como pode um ministro da Fazenda conduzir com diálogo, entendimento, com a capacidade de diálogo não somente com a Faria Lima, mas com setores produtivos, e sistematicamente receber tiros e ataques daqueles que deveriam apoiá-lo e compreender que a política econômica ajuda a salvar o Brasil”, acrescentou o ex-governador.

A fala ocorre após a entrada no governo da ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, que tomou posse na segunda (10). Gleisi é crítica da política econômica promovida pela Fazenda, embora tenha feito acenos a Haddad em seu discurso de posse.

Doria discursou na abertura do Brasil Summit, que ocorre no Brasília Palace Hotel, e reúne líderes empresariais, autoridades e especialistas do setor econômico e transição energética, para debater as perspectivas para a economia do país.

Brasil tem grandes oportunidades econômicas

O ex-governador argumentou ainda que é preciso superar a polarização e promover a paz e o entendimento entre os atores políticos e entre a sociedade. Para ele, o diálogo não pode ser apenas oportunista, em busca de vantagens.

“O país não pode continuar dividido entre os que são a favor e os que são contra o governo. Isso não é saudável, isso não é bom. Nós não estamos em momento de campanha, a campanha acabou. Nós estamos no momento de gestão”, argumentou Doria.

O fundador do Lide também afirmou que, apesar do cenário econômico adverso, o Brasil possui grandes vantagens em relação aos outros países, especialmente em relação à segurança alimentar e à transição energética.

“O Brasil tem as melhores matrizes de energia do mundo. O Brasil vai dar um show, não importa se tem dificuldades logísticas aqui ou acolá. Vamos valorizar os aspectos positivos do país, temos que olhar para a frente. O Brasil olhando o horizonte é melhor do que o país olhando o retrovisor”, destacou.

