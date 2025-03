Não existe exilado político no Brasil, afirma Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados e deputado federal, Hugo Motta (Republicanos), afirmou na manhã desta quarta-feira (19/3) que no Brasil, desde a redemocratização, “não tivemos exilados políticos”, comentou.

“Não tivemos jornais censurados, não tivemos perseguição política, não tivemos exilados políticos, não mais, nunca mais”, enfatizou o parlamentar.

A fala se deu por ocasião das homenagens que estão sendo realizadas ao longo da semana, no Congresso Nacional, pelo aniversário de 40 anos da redemocratização no país, que tem como marco a última eleição indireta do Brasil, em 1985. O ex-presidente José Sarney recebeu uma medalha de reconhecimento da Câmara dos Deputados.

Motta ressaltou que a liberdade de que hoje desfrutam os mais de 200 milhões de pessoas no país é resultado da ação destemida dos brasileiros que foram às ruas pelas Diretas Já, e que se a liberdade e a democracia forem negligenciadas, sempre haverá alguém tentando usurpá-las.

"Asilo político"

As declarações de Motta ocorrem um dia após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciar que vai se licenciar do cargo na Câmara para continuar a fazer pressão, nos Estados Unidos, contra decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele também disse que pedirá "asilo político" aos EUA pois, segundo ele, está sendo vítima de uma "ditadura".