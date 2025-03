"Coração da democracia é a liberdade", diz Sarney no Senado

Plenário do Senado Federal durante sessão especial para homenagear o ex-presidente da República José Sarney pelos 40 anos da redemocratização do Brasil - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senad)

O Senado promoveu, nesta terça-feira (18/3), uma sessão especial para celebrar os 40 anos da redemocratização e homenagear o ex-presidente José Sarney, 94 anos. O político destacou que o Senado teve um papel importante para a estabilidade política no Brasil e exaltou a democracia brasileira.

“O Senado sempre foi decisivo nesses momentos difíceis que o país tem passado. O Senado é uma instituição forte, continua sendo um dos braços fundamentais do Brasil, desde a independência”, disse Sarney. O ex-presidente também mencionou que "o coração da democracia é a liberdade" e que o regime democrático permitiu que o país criasse instituições fortes.



O homenageado também exaltou o legado de Tancredo Neves. “Muito brasileiros deram a vida pelo país, mas Tancredo deu a sua morte. Na continuidade da nossa história, hoje comemoramos a democracia, cujo coração é a liberdade, essa liberdade que deságua na formação do Congresso Nacional, que são verdadeiramente os representantes do povo brasileiro”, frisou o ex-presidente.



Sarney presidiu o Brasil entre 1985 e 1990 e vai completar 95 anos no dia 24 de abril. Ele também foi deputado, governador do Maranhão e senador, tendo presidido o Senado por quatro vezes.



Durante a cerimônia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que, sob a liderança de Sarney, "foram consolidadas as bases para um Estado Democrático de Direito" e ressaltou que “a democracia não se sustenta sem diálogo, sem respeito às instituições e sem o compromisso diário com a pluralidade e a harmonia entre os Poderes”.



Alcolumbre lembrou, ainda, que a transição democrática teve como marco a eleição de Tancredo Neves, cujo falecimento antes da posse trouxe desafios institucionais significativos. Coube a José Sarney assumir a Presidência e liderar o país rumo à estabilidade política e à elaboração da Constituição de 1988.

