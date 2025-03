Governo amplia orçamento do Minha Casa, Minha Vida para R$ 18 bilhões

Em um novo ofício enviado à Comissão Mista de Orçamento (CMO), o governo pediu uma nova ampliação dos recursos destinados para o Minha Casa, Minha Vida, de R$ 15 bilhões para R$ 18 bilhões. Na véspera, o Ministério do Planejamento já havia enviado um documento solicitando um aumento de R$ 15 bilhões na verba para o programa de moradia.

Além da elevação do montante, houve ainda uma mudança na destinação da verba. Os valores inicialmente previstos para a faixa 3 do programa foram redirecionados para "operações de crédito reembolsável".



A mudança ocorre em meio aos estudos para a criação de uma nova faixa do Minha Casa, Minha Vida. A faixa 4 deve ser voltada para a classe média, para famílias com renda entre R$ 8 mil e R$ 12 mil.



A votação do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025 na CMO, inicialmente prevista para esta quarta-feira (19/3), foi adiada para a sexta (21). Segundo o relator da matéria, senador Angelo Coronel (PSD-BA), as mudanças pedidas pelo governo estão atrasando a entrega do texto final.



O novo cronograma prevê uma reunião de líderes da CMO nesta quarta, seguida pela apresentação e leitura do parecer do relator, na quinta-feira, quando será aberto o prazo para apresentação de destaques com pedidos de alterações no projeto pelos partidos.