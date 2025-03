Compromisso firmado: parlamentares reforçam apoio à educação em almoço da FPME

Em reunião da Frente Parlamentar Mista da Educação, nesta quarta-feira (19/3), parlamentares, membros do governo e representantes da sociedade civil discutiram as prioridades para a educação em 2025, com foco no Plano Nacional de Educação (PNE). O presidente da Frente, deputado Rafael Brito (MDB-AL), destacou a qualidade do texto em debate e a importância de garantir sua implementação.

“Esse texto é o melhor de todos para tratar da nossa educação”, afirmou Brito. Ele ressaltou que, além de manter os programas já aprovados, é essencial ampliar investimentos e estabelecer mecanismos para responsabilizar gestores e governos na execução do plano.

A vice-presidente da Frente, deputada Tabata Amaral (PSB-SP), reforçou a necessidade de transformar o PNE em um compromisso concreto. “Eu não quero mais uma lista de desejos e sim uma lista de deveres. Conte comigo como uma soldada para abrir espaço para a educação”, declarou.

O secretário da Frente, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), defendeu um processo amplo de diálogo. “A única forma de construir um plano de consenso é abrir o diálogo. A decisão de Hugo Motta de criar uma comissão para analisar rigorosamente os passos do PNE ajudará a fortalecer a educação”, afirmou.

O secretário executivo do Ministério da Educação (MEC), Leonardo Barchini, destacou os avanços de programas como o Pé-de-Meia, que tem reduzido a evasão escolar. “Sabemos quantos alunos estão indo para a escola e estamos estudando os desafios que eles enfrentam para frequentar as aulas”, explicou. Ele também alertou sobre a necessidade de equilibrar os investimentos. “Em 2013/14, tínhamos o dobro do orçamento da educação em relação ao que temos hoje. Precisamos garantir que os recursos sejam bem utilizados”, pontuou.

Barchini ainda destacou o Programa de Aceleração da Educação (Propag), que abrirá uma janela orçamentária para o ensino médio, com recursos para o ensino integral e cursos profissionalizantes. Mas isso depende da adesão dos estados, então é fundamental que os governos estaduais sejam convencidos a participar.

No Senado, a presidente da Comissão de Educação e Cultura, senadora Teresa Leitão (PT-PE), reforçou a importância de envolver toda a sociedade na construção do PNE. Precisamos trazer a sociedade conosco e reforçar o plano central. Temos projetos que se alinham ao PNE, como o decreto da EAD e a regulamentação das mídias digitais na educação, afirmou a senadora.

A presidente do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, celebrou o espaço para discutir o tema e destacou a necessidade de mobilização para a implementação do plano. “Que alívio poder discutir educação no Brasil! A melhor bola de cristal para o futuro do país é a educação. Mas não adianta ter um plano se ele for parar na gaveta. Precisamos garantir sua execução”, ressaltou.

Por fim, o presidente da Frente Parlamentar, Rafael Brito, reforçou o compromisso do grupo com a pauta educacional. “Vivemos um momento importante, com todas as ferramentas para avançar na nossa agenda. Temos um presidente comprometido e uma comissão especial para um debate digno. Agora, precisamos garantir que o PNE seja implementado de forma eficaz”, concluiu.