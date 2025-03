Homem tenta entrar armado na Câmara dos Deputados e é preso

Um homem tentou entrar armado na Câmara dos Deputados e foi preso, na tarde desta quarta-feira (19/3). Ele estava com uma pistola calibre .380 escondida dentro de uma mochila.

O visitante foi abordado na Chapelaria, uma das principais entradas da Câmara, após passar pelo detector de metais. O equipamento foi detectado pelo raio-x e o homem foi conduzido à delegacia da Casa. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

O homem prestou depoimento e foi liberado depois de pagar fiança. Conforme investigação feita pela Polícia Legislativa da Câmara, a arma não pertencia ao visitante.

Segundo o homem, ele entregaria a arma a um policial militar de Minas Gerais, que seria o dono do objeto.

Esta não é a primeira vez que uma pessoa é presa após tentar entrar na Câmara armado. Em dezembro do ano passado, um servidor do Ministério da Saúde foi detido ao tentar entrar na Casa com munições.

Na época, o homem afirmou que o objetivo era enviar o material pelo correio em uma agência localizada dentro de um edifício anexo à Câmara. Ele foi preso e também foi liberado após pagar fiança.