Janja visita Pavilhão Brasil na Expo Osaka: "Um momento muito especial"

A convite da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, visitou nesta semana a fase final das obras do Pavilhão Brasil na Expo 2025 Osaka, no Japão. A visita ocorreu no contexto da viagem oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Ásia, que inclui compromissos no Japão e no Vietnã.

A Expo Osaka, que será realizada entre 13 de abril e 13 de outubro, espera receber cerca de 28 milhões de visitantes de 158 países. Com o tema Designing Future Society for Our Lives (Projetando a Sociedade Futura para Nossas Vidas), o evento busca promover soluções inovadoras para desafios globais. O Brasil, representado por um pavilhão de 1.000 m², pretende destacar sua riqueza cultural, sua biodiversidade e seu potencial econômico.

Leia também: Lula chega ao Japão com comitiva brasileira para fortalecer relações comerciais

Sob a direção cultural da cenógrafa Bia Lessa, o Pavilhão Brasil propõe uma experiência interativa e sensorial para os visitantes, que serão não apenas observadores, mas também parte ativa da exposição. A estrutura foi projetada para exibir o potencial do país em áreas como energias renováveis, indústria e produção sustentável de alimentos.

Durante a visita, Janja participou de uma reunião com a direção da Expo Osaka, acompanhada pelo presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, pela diretora de Negócios da agência, Ana Paula Repezza, e por Bia Lessa. A primeira-dama destacou a importância da participação brasileira no evento.

Leia também: Venda de carne é um dos objetivos da viagem de Lula ao Japão



“A Expo será um momento muito importante para o Japão e para todos os países que terão seus pavilhões aqui. Para o Brasil, será um momento muito especial. A ApexBrasil, comandada pelo Jorge Viana, tem se dedicado muito para que esse espaço do Brasil na Expo seja um sucesso”, afirmou Janja.

Bia Lessa reforçou a proposta do pavilhão como uma plataforma para amplificar a mensagem do presidente Lula sobre questões globais urgentes.

“A gente quer que o nosso pavilhão seja uma espécie de ampliação da voz do presidente Lula, que quer convocar o mundo para uma mudança dramática e diferenciada para salvar o planeta da fome, do problema climático e trazer a possibilidade de um mundo mais justo”, declarou a diretora artística.

Parceria Brasil-Japão e projeção internacional

A presença brasileira na Expo Osaka 2025 ganha ainda mais relevância pelo fato de marcar os 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão. O Japão é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na Ásia, sendo o 9º maior destino das exportações brasileiras e o 12º maior investidor no país.

Segundo a ApexBrasil, o pavilhão brasileiro espera receber mais de 10 mil visitantes por dia, reforçando a imagem do Brasil no exterior e incentivando novas parcerias internacionais.

“Vamos impressionar! A gente quer mostrar o que o Brasil tem de melhor: sua floresta, seu povo, seu potencial na área de energia, indústria e alimentação. Foi um prazer enorme receber a primeira-dama Janja para ver de perto todo esse esforço. Já são quase dois anos de obra, mas podem acreditar que no dia 13 de abril estaremos aqui, abrindo o pavilhão do Brasil e entregando essa obra espetacular”, afirmou Jorge Viana.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com um conceito inovador e uma mensagem de sustentabilidade e inclusão, o Pavilhão Brasil promete ser um dos destaques da Expo 2025 Osaka, conectando o país ao cenário global e atraindo investimentos para diferentes setores da economia brasileira.