Lula chega ao Japão com comitiva brasileira para fortalecer relações comerciais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Tóquio na madrugada desta segunda-feira (24/3) liderando uma comitiva de autoridades brasileiras integrada por ministros, além dos atuais e ex-presidentes da Câmara e do Senado Federal. Essa é a quinta vez de Lula no Japão.

"Cheguei a Tóquio para uma visita oficial em celebração aos 130 anos de amizade entre Brasil e Japão! Aqui no Japão, terei encontros com o Imperador Naruhito e o Primeiro-Ministro, Shigeru Ishiba, além de um encontro com empresários e de acompanhar a assinatura de acordos estratégicos em ciência e tecnologia, saúde e educação. Uma parceria histórica que se fortalece rumo a um futuro de inovação, crescimento e novas oportunidades para nossos povos!", escreveu o presidente no Instagram ao chegar ao Japão.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está acompanhado dos presidentes da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos) e do presidete do Senado Davi Alcolumbre (União), além dos ex-presidentes das Casas. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco acompanham a comitiva. Entre os ministros presentes na viagem estão os titulares do Ministério da Agricultura Carlos Fávaro; das Relações Exteriores, Mauro Vieira; da Educação, Camilo Santana; do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva.

A primeira-dama Janja também cumpre agenda no Japão, mas em Osaka. Ela viajou antes do presidente Lula e participou, no sábado, de um debate sobre violência doméstica, com brasileiras que vivem naquele país. Nesta segunda-feira, Janja tem uma agenda na Expo Osaka 2025, onde terá reuniões com autoridades japonesas e com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana.













Viagem de Lula no Japão busca fortalecer comércio e expandir mercado da carne

Lula fica até a próxima quinta-feira (27/3) em Tóquio onde participará de reuniões para fortelecer as relações comerciais entre Brasil e Japão. Um dos focos da viagem é aumentar a cooperação comercial no segmento do agronegócio, em especial da carne brasileira. A expectativa é que, a partir da viagem, o Japão realize a abertura do mercado para produtos brasileiros, especialmente carne bovina e suína in natura, informou o Itamaraty durante o briefing realizado na semana passada.

A comitiva brasileira também participará das comemorações dos 130 anos das relações diplomáticas Brasil-Japão, que começaram em 1895 com a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. "O acordo permitiu abertura recíproca de representações diplomáticas em 1897 e abriu caminho para o início da imigração japonesa, em 1908", explica o Itamaraty.

Viagem de Lula ao Vietnã

Na quinta-feira (27/3) o presidente Lula segue para Hanói. O objetivo da viagem é fortalecer as relações do Brasil com o Vietnã, firmam acordos de cooperação e estreitar parcerias estratégicas. Será a segunda viagem de Lula ao Vietnã.

Segundo o Itamaraty a visita terá por objetivo definir ações e iniciativas conjuntas para implementar a Parceria Estratégica entre os dois países, anunciada em 17 de novembro de 2024, quando o presidente Lula e o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chin, se reuniram à margem da Cúpula do G20, no Rio de Janeiro.