Em jantar com imperador, Lula diz contar com Japão para COP30

"Contamos com o firme engajamento do Japão na COP 30, em Belém do Pará", disse Lula em jantar oferecido pelo imperador Naruhito. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta terça-feira (25/3) de um jantar oferecido pelo imperador do Japão, Naruhito, e pela imperatriz, Masako, no salão de banquetes do Palácio Imperial, em Tóquio.

Em breve discurso, o petista celebrou a relação entre os dois países e disse contar com o “firme engajamento” do Japão na COP30, conferência climática que será realizada em Belém, neste ano.

Leia também: Lula prioriza comércio em visita ao Japão

“Como país que abriga a maior floresta tropical e reserva de água doce do mundo, e que conta com um vasto mar territorial denominado Amazônia Azul, o Brasil está comprometido com um modelo de sustentabilidade baseado na inclusão social”, declarou o presidente.

Leia também: Lula chega ao Japão com comitiva brasileira para fortalecer relações comerciais

“Contamos com o firme engajamento do Japão na COP30, em Belém do Pará”, acrescentou. O governo japonês apoia a presidência brasileira da COP, e também espera avançar nas discussões sobre a agenda ambiental durante a conferência do clima, em novembro.

130 anos de relação Brasil-Japão

Em seu discurso, Lula também celebrou os 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países, e destacou que o Brasil possui a maior comunidade de japoneses e seus descendentes fora do Japão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“É imensurável a contribuição japonesa para a economia, a agricultura, a industrialização e a cultura brasileira”, disse o chefe do Executivo. “Muitos brasileiros também atravessaram o mundo para viver no Japão, e hoje representam uma comunidade expressiva, cuja força criativa soma-se ao espírito inovador japonês”, acrescentou Lula.

O presidente brasileiro disse ainda que receberá “de braços abertos” a princesa Kako de Akishino, integrante da família imperial, para as celebrações do Ano de Intercâmbio da Amizade Brasil-Japão em junho.