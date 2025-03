Novo acusa Gleisi de promoção pessoal de Lula em vídeo institucional

O partido Novo apresentou nesta segunda-feira (24/3) uma representação ao Tribunal de Contas da União (TCU) contra a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A legenda alega que a ministra violou o princípio da impessoalidade na administração pública ao divulgar o novo programa de crédito consignado do governo federal como um “empréstimo do Lula”.

Em vídeo publicado em rede social no último sábado (22), a ministra recomendou: "Apertou o orçamento? O juro tá alto? Pega o empréstimo do Lula".

O governo está usando dinheiro público para fazer campanha política disfarçada.



No documento enviado ao TCU, o Novo argumenta que a publicidade institucional deve ter caráter informativo e servir ao interesse público, sem promover autoridades específicas. “O que vimos no vídeo da ministra Gleisi Hoffmann é o uso indevido da máquina pública em uma tentativa descarada de antecipar a propaganda eleitoral para 2026”, afirmou Adriana Ventura (SP), líder do partido na Câmara dos Deputados.

A bancada do NOVO na Câmara e no Senado acionou o TCU com uma representação para impedir essa farra e exigir respeito à Constituição.



A bancada do Novo solicitou que o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, conceda uma medida cautelar para impedir a veiculação de novas campanhas publicitárias com a expressão “empréstimo do Lula”. Até o momento, o governo federal não se manifestou oficialmente sobre a denúncia.



O que é o “empréstimo de Lula”?

A polêmica gira em torno do programa Crédito do Trabalhador, que altera regras do crédito consignado no país. A modalidade permite que até 10% do saldo do FGTS e 100% da multa rescisória sejam utilizados como garantia para a contratação do empréstimo.

A medida visa reduzir as taxas de juros para trabalhadores do setor privado, permitindo o comprometimento de até 35% do salário com parcelas do crédito. Segundo o governo, a iniciativa pode beneficiar até 47 milhões de empregados formais, incluindo trabalhadores domésticos, rurais e contratados por MEIs (Microempreendedores Individuais).

A proposta, no entanto, já gera embates políticos, com a oposição acusando o governo de personalizar políticas públicas para fins eleitorais. O desenrolar da ação no TCU pode definir o tom da disputa entre governo e oposição nos próximos meses.