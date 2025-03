"Sustentabilidade e paz são essenciais para o planeta", diz Lula no Japão

Lula se reuniu com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, no Palácio Akasaka - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quarta-feira (26/3) que o extremismo, o discurso de ódio e as notícias falsas solapam as instituições e fomentam a intolerância. O chefe do Executivo afirmou, ainda, que ele e o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, concordaram que a "sustentabilidade, paz e democracia são essenciais para o futuro do planeta". Lula também destacou que tem certeza de que o Brasil será o "carro-chefe" da transição energética no século XXI e que o país quer contar com a "expertise" japonesa.



Lula se reuniu com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, no Palácio Akasaka. Na sequência, ambos participaram de cerimônia de assinatura de acordos bilaterais em áreas como ciência e tecnologia, combustíveis sustentáveis, educação, pesca e recuperação de pastagens/terras agrícolas. Ao todo, foram 10 acordos de cooperação e quase 80 parcerias entre empresas, bancos e universidades.

Em coletiva de imprensa ao lado de Lula, o primeiro-ministro japonês ressaltou que o Brasil e o Japão são parceiros globais estratégicos e atuam no fortalecimento da paz e multilateralismo. Shigeru Ishiba também destacou que como membros do G4, os dois países têm trabalhado pela reforma no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).



"Japão e Brasil são parceiros que compartilham a responsabilidade de resolver questões globais", citou o primeiro-ministro japonês.

O Brasil conta com a maior população nipo-descendente fora do Japão, estimada em mais de 2 milhões de pessoas, e o Japão abriga a quinta maior comunidade brasileira no exterior, com 210 mil pessoas. Ano passado, Brasil e Japão registraram intercâmbio comercial de US$ 11 bilhões, com superávit brasileiro de US$ 146,8 milhões.

Segundo o Palácio do Planalto, o Brasil exporta principalmente carne de aves (frescas ou congeladas), alumínio, carne suína, celulose, café e minério de ferro. Já as importações são compostas por partes e acessórios de veículos, instrumentos e aparelhos de medição, motores de pistão e demais produtos da indústria de transformação.

A visita do presidente prossegue até quinta-feira (27/3), quando ele parte para Hanói, no Vietnã, para a segunda parte da viagem à Ásia.

