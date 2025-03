Ipespe: 54% dos brasileiros desaprovam governo Lula; 41% aprova

A única região com aprovação superior a desaprovação é o nordeste, onde o PT não perde uma eleição desde 2002 - (crédito: Reprodução YouTube)

A pesquisa Pulso Brasil do Instituto de Pesquisas Sociais, Politicas e Econômicas (Ipespe) divulgada nesta quinta-feira, 27, mostra que 54% dos brasileiros desaprovam o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Enquanto isso, 41% aprovam o terceiro mandato do petista. Já 5% não sabiam ou não respondeu.

O presidente se sai melhor entre os que têm 16 a 24 anos (54% de aprovação), os que concluíram apenas o ensino fundamental (47%) e os que possuem renda familiar de até dois salários mínimos (48%). Lula leva a pior entre os que têm 45 a 59 anos (58% de desaprovação), os que concluíram o ensino médio (58%) e possuem renda familiar superior a cinco salários mínimos (60%).

A única região com aprovação superior a desaprovação é o nordeste, onde o PT não perde uma eleição desde 2002, com 50% de aprovação e 45% de reprovação. Já a que o presidente vai pior é a região sul, com 33% de validação e 62% de rejeição.

O levantamento também aponta que 58% da população acredita que a economia brasileira está no caminho errado. Já 35% têm a percepção de que o rumo está na direção correta. E 6% não sabiam ou não respondeu.

A pesquisa também possui um "ranking de presidenciabilidade", em que a pergunta "seria ou não um bom presidente?" foi feita. Nesta rodada, Lula recebeu 57% de avaliação negativa e 40% de positiva. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), obteve 47% de rejeição e 35% de aprovação - ele é visto como o nome com maior potencial dentro do bolsonarismo para bater o petista em 2026. Enquanto isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) aparece com 59% de avaliação negativa ao seu nome e 33% de avaliação positiva.

Foram ouvidas 2.500 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 25 de março deste ano para o levantamento ser feito. O método utilizado foi telefônico e on-line, em todas as regiões do País. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiabilidade é de 95%.