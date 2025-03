Lula critica protecionismo e diz querer evitar uma "segunda Guerra Fria"

Lula participou do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Japão, em Tóquio, no Japão - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a participação em um evento empresarial no Japão para disparar críticas — indiretas — à política externa dos Estados Unidos. Em discurso, o petista criticou o protecionismo e defendeu que os países precisam do livre comércio. Também disse não querer “uma segunda Guerra Fria”.

O chefe do Executivo brasileiro criticou o avanço da extrema-direita no mundo, e frisou que é preciso apoiar o multilateralismo e as instituições internacionais. Desde que assumiu o cargo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem endurecendo sua política externa, aumentando a taxação sobre as tarifas e criticando órgãos como a Organização das Nações Unidas (ONU).

“Nós não podemos voltar a defender o protecionismo. Nós não queremos uma segunda Guerra Fria. O que nós queremos é comércio livre para que a gente possa definitivamente fazer com que nossos países se estabeleçam no movimento da democracia, no crescimento econômico e na distribuição de riqueza”, declarou Lula.

Trump adotou uma política de guerra comercial com outros países, aumentando a taxação sobre a compra de alguns produtos, como o aço, e taxando especialmente a China, como uma estratégia para proteger a indústria norte-americana.

Ele também usa ameaças de tarifas e mesmo ações militares como estratégia de negociação, como já fez com o Canadá, Groenlândia e Panamá, ameaçando invadir e anexar essas regiões.

Ameaça à democracia e multilateralismo

Lula participou do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Japão, em Tóquio, ao lado do primeiro-ministro Shigeru Ishiba. Ele não citou diretamente Trump ou os Estados Unidos em seu discurso, mas apontou que a democracia está em risco, e que isso deveria ser uma preocupação de todos os chefes de Estado do mundo.

“Nós temos que primeiro brigar muito pela democracia. A democracia corre risco no planeta, com eleição de uma extrema-direita negacionista que não reconhece sequer vacina, não reconhece sequer a instabilidade climática e não reconhece sequer partidos políticos, sindicatos e outras coisas”, declarou.

Além disso, o presidente brasileiro demonstrou preocupação com o multilateralismo, afirmando que é necessário haver diálogo e relação entre países, setores da sociedade, universidades e órgãos internacionais. Trump também vem cortando a participação norte-americana em instituições como a ONU.

“Nós não queremos mais muros. Nós não queremos mais Guerra Fria. Nós não queremos mais ser prisioneiros da ignorância. Nós queremos ser livres e prisioneiros da liberdade”, disse ainda o presidente Lula.