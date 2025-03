Para levantar popularidade, Lula fará evento de balanço de 2 anos de governo

A iniciativa é do ministro Sidônio Palmeira, que assumiu a Secretaria de Comunicação Social em janeiro deste ano justamente com a missão de melhorar a popularidade do petista - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O governo federal realiza nesta quinta-feira (3/4) um evento para apresentar as ações tomadas durante os dois primeiros anos de gestão, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros de Estado, parlamentares, representantes da sociedade civil e outras autoridades.



A ação faz parte de uma campanha para tentar reverter a queda na popularidade de Lula, que está no pior patamar de seus três mandatos. Batizada de “O Brasil Dando a Volta Por Cima”, a solenidade vai destacar os programas considerados vitrines para o governo, como o Pé-de-Meia, a isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil e o Minha Casa Minha Vida.

A iniciativa é do ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, que assumiu o cargo em janeiro deste ano justamente com a missão de melhorar a popularidade de Lula. O evento será às 10h de quinta-feira, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Segundo pesquisa Futura Inteligência divulgada no último dia 26, 52,1% dos brasileiros avaliam o governo como ruim ou péssimo, contra 23,4% que o consideram ótimo ou bom, e 23,9% como regular.

Campanha por popularidade

O mote “Brasil Dando a Volta por Cima” foi apresentado por Sidônio durante uma reunião com as equipes de comunicação dos demais ministérios, no Planalto, em 14 de março. A ideia é que todas as pastas realizem uma comunicação coordenada, apresentando os números positivos do governo em relação especialmente à gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Em paralelo, a Secom também iniciou, há cerca de duas semanas, a divulgação de campanhas publicitárias para melhorar a popularidade de Lula, focando justamente em programas como o Pé-de-Meia e a Farmácia Popular, veiculadas em rádios, canais de televisão e nas redes sociais.

Quando assumiu o cargo, em janeiro, Sidônio apresentou um plano para reformulação da comunicação do Planalto e para reversão da queda na popularidade do presidente em 90 dias, prazo que acaba em abril.