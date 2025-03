Lula e ministros vão às redes para relembrar golpe de 1964 e exaltar democracia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros do governo foram às redes sociais na manhã desta segunda-feira (31/3) em memória dos 61 anos do golpe de 1964, que levou à ditadura militar no Brasil. Vários titulares da Esplanada aproveitaram para repudiar o projeto de anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro.

Segundo o petista, "hoje é dia de lembrarmos da importância da democracia, dos direitos humanos e da soberania do povo para escolher nas urnas seus líderes e traçar o seu futuro. E de seguirmos fortes e unidos em sua defesa contra as ameaças autoritárias que, infelizmente, ainda insistem em sobreviver".

Lula destacou que, "há 40 anos, vivemos em um regime democrático e de liberdades, que se tornou ainda mais forte e vivo com a Constituição Federal de 1988". "Esta é uma trajetória que, tenho certeza, continuaremos seguindo. Sem nunca retroceder", emendou.

Em várias postagens, ministros compararam o golpe militar à tentativa de golpe investigada pela Polícia Federal (PF) e que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A trama foi coordenada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, de acordo com as investigações.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, também comentou em sua conta no X. “Há 61 anos, um golpe de Estado lançou o país em um longo período de ditadura, que cerceou direitos e garantias, perseguiu, prendeu e matou opositores”, escreveu.

“É importante recordar esse período nos dias de hoje, em que estão sendo levados a julgamento os comandantes de uma nova tentativa de golpe, incluindo um ex-presidente da República tornado réu”, acrescentou.

A ministra defendeu ainda que a responsabilização dos investigados pela tentativa de golpe é “um dever histórico”, e que o processo deve respeitar os preceitos democráticos e as garantias constitucionais.

Golpe completa 61 anos

Hoje marca os 61 anos do golpe de Estado que levou à ditadura militar, ocorrido em 31 de março de 1964. Na data, teve início a rebelião militar liderada pelo general Olímpio Mourão Filho, iniciada em Juiz de Fora, Minas Gerais, que logo foi seguida de outras ações militares no país. As ações levaram à deposição do presidente João Goulart.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também se manifestou, e defendeu que é preciso lembrar o golpe de 64 para que ele não seja repetido.

“O Golpe Militar aconteceu há 61 anos, mas hoje ainda precisamos lutar firmemente em defesa da democracia, contra o extremismo e pela justiça. Ditadura nunca mais. Democracia sempre. Sem anistia”, enfatizou o ministro.

Já o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que a data deve ser usada para lembrar o impacto das ditaduras. “No caso do Brasil: torturas, assassinatos, desaparecimentos, corrupção e impunidade. Por isso, neste 31 de março, a palavra de ordem é anistia, não!”, escreveu.

Hoje é um dia para lembrarmos de quão nocivas são as ditaduras. Períodos de dores e tristes lembranças. No caso do Brasil: torturas, assassinatos, desaparecimentos, corrupção e impunidade.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, por sua vez, destacou que a democracia brasileira foi conquistada com luta e coragem após os 21 anos de ditadura. “Que a memória do passado nos fortaleça no presente e nos inspire a seguir firmes na defesa do diálogo, da liberdade e do Estado Democrático de Direito”, disse.