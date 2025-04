Prefeito tiktoker de Sorocaba anuncia pré-candidatura a presidente em 2026

"Chega! Não serei mais prefeito": trecho do vídeo publicado por Rodrigo Manga, atualmente no Republicanos, nas redes sociais nesta terça - (crédito: Reprodução/Instagram)

O prefeito de Sorocoroba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos) anunciou, nesta terça-feira (1º/3), que é pré-candidato à Presidência da República no ano que vem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Atualmente no Republicanos, partido de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, o prefeito de Sorocaba afirma que recebeu um convite do PRTB, legenda que tentou emplacar Pablo Marçal na prefeitura de São Paulo no ano passado.

Conforme a assessoria do prefeito, Rodrigo Manga tem apoio do Republicanos e convite do PRTB pra disputar a presidência da República em 2026.

Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (1º/3), Manga declarou que se Bolsonaro não sair candidato, ele sairá.



Rodrigo Manga ficou famoso na internet e é chamado de prefeito tiktoker pelos vídeos descontraídos que costuma publicar. Político de oposição, foi recentemente vaiado ao participar de um evento político ao lado de Lula na cidade de Sorocaba.

O Correio tentou contato com o PRTB, mas não teve retorno