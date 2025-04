Gleisi: Pressão por anistia atende "interesses pessoais" de Bolsonaro

"Os interesses pessoais de Jair Bolsonaro não podem ser colocados acima dos interesses do país. E é este o sentido das pressões indevidas para dar urgência na Câmara ao projeto de lei da anistia", disse Gleisi. - (crédito: Platobr Politica)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, declarou nesta terça-feira (1º/4) que o Projeto de Lei (PL) da Anistia aos envolvidos no 8 de janeiro atendem aos “interesses pessoais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e denunciou “pressões indevidas” para que o texto tramite com urgência na Câmara.

Ela defendeu ainda que há outros projetos prioritários para serem discutidos no Congresso Nacional, e que a aprovação de uma anistia antes mesmo da conclusão do julgamento de Bolsonaro e aliados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) seria uma afronta ao Judiciário.

“Os interesses pessoais de Jair Bolsonaro não podem ser colocados acima dos interesses do país. E é este o sentido das pressões indevidas para dar urgência na Câmara ao projeto de lei da anistia, com objetivo claro de livrar da prisão um ex-presidente que tentou um golpe contra a democracia”, escreveu a ministra em suas redes sociais.

Ela argumentou que a pauta do Congresso Nacional inclui projetos de interesse da população, citando a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e a PEC 66/2023, que aumenta o prazo para pagamento da dívida dos municípios.

“Além disso, a votação de uma anistia prévia enquanto apenas começou o julgamento pelo STF seria uma afronta ao Judiciário do país. Cumprir os ritos do devido processo legal, como vem fazendo o STF no estado de direito que tentaram abolir, é um dever em defesa da democracia”, acrescentou Gleisi Hoffmann.

PL diz ter votos para aprovar anistia

Na Câmara dos Deputados, bolsonaristas pressionam para que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), paute o projeto o quanto antes. Segundo cálculos feitos pelo PL, a medida já tem mais de 300 votos, superando os 257 necessários para aprovar a medida.

A conta é contestada por alguns parlamentares, mas há sim o entendimento de que o projeto da anistia pode ser aprovado caso chegue ao Plenário da Casa. O PL também pressiona para que o texto tramite com urgência.

