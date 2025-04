Oposição articula estratégia de obstrução para aprovar PL da Anistia

A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu nesta terça-feira (1º/4) os próximos passos para avançar na aprovação do PL da Anistia. Em uma reunião estratégica liderada pelo deputado Zucco (PL-RS), os parlamentares decidiram obstruir os trabalhos no Congresso para forçar a tramitação do projeto.

O encontro, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, reuniu Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), Caroline De Toni (PL-SC), Altineu Côrtes (PL-RJ), entre outros. A principal decisão tomada foi a de usar o regimento interno para bloquear as pautas das comissões e do Plenário, com o objetivo de pressionar a Câmara a colocar o requerimento de urgência do projeto em votação. “Estamos vivendo um estado de exceção no Brasil. Para momentos de anormalidade institucional, precisamos atuar de forma muito firme”, afirmou Zucco, ressaltando a necessidade de buscar reparação para os presos e exilados políticos do país.

Reunião com Motta

Logo depois, os deputados Altineu Côrtes e Sóstenes Cavalcante seguiram para a residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos- PB), para uma reunião privada, com o intuito de avançar na pauta de anistia ao envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023.

Leia também: Senadores divergem sobre projeto de anistia e limites ao STF

“A reunião foi proveitosa, tratamos de emendas e de anistia. Ele pediu um prazo para conversar com os demais líderes para saber a decisão final dele. Eu disse que era um direito dele conversar com os demais, mas que era pra gente já resolver esse assunto pela manhã”, comentou Sóstenes a jornalistas na Câmara.

Segundo o parlamentar, o projeto de anistia já está madura, com mais de 310 votos, e “isso só depende do presidente da Casa agora para aprovar”. Ele ressou ainda a importância do projeto para o Partido Liberal e disse que a legenda negociará “qualquer coisa” para a conclusão do texto e que esse projeto não tem ligação com o caso do ex-presidente Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal (STF), apenas com aqueles que estão “presos injustamente".

Coletiva com familiares

Como parte da estratégia, a oposição promoverá, nesta quarta-feira (2/4), uma coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara dos Deputados com familiares dos detidos. No evento, será divulgado um relatório da associação dos familiares e vítimas do 8 de janeiro, que denuncia supostos abusos e violações de direitos nas prisões conduzidas pelo Supremo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Zucco, aproximadamente 1,5 mil pessoas foram detidas em frente ao Quartel-General do Exército no dia 9 de janeiro, incluindo idosos, crianças e pessoas com comorbidades. Ele ressaltou que não há provas de envolvimento dessas pessoas em atos de vandalismo. “Vamos mostrar à sociedade e ao mundo que existem muitas outras Déboras, situações que envergonham o Brasil perante a comunidade internacional”, declarou Zucco, citando a mulher que vandalizou a estátua do STF com batom. Ela foi condenada a 14 anos pelos crimes de deterioração de patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e associação criminosa armada.

Além disso, o grupo já iniciou os preparativos para um grande ato previsto para 6 de abril, em São Paulo. Bolsonaro e os parlamentares presentes na reunião gravaram um vídeo convocando apoiadores para a manifestação na Avenida Paulista, que promete reunir um grande público.

Saiba Mais Política Flávio Dino determina suspensão de emendas a universidades de 8 estados

Flávio Dino determina suspensão de emendas a universidades de 8 estados Política Paraguai convoca embaixador brasileiro para esclarecer ataque hacker

Paraguai convoca embaixador brasileiro para esclarecer ataque hacker Política Senadores divergem sobre projeto de anistia e limites ao STF

Senadores divergem sobre projeto de anistia e limites ao STF Política Senadores divergem sobre projeto que libera porte de arma para advogados

Senadores divergem sobre projeto que libera porte de arma para advogados Política Gleisi: Pressão por anistia atende "interesses pessoais" de Bolsonaro

Gleisi: Pressão por anistia atende "interesses pessoais" de Bolsonaro Política Zucco promete entrega de relatório e reforça pressão por anistia do 8/1

Zucco promete entrega de relatório e reforça pressão por anistia do 8/1 Política Lula visita Xingu e fala com lideranças indígenas nesta sexta