Congresso Nacional homenageia os 100 anos de Edson Queiroz

O chanceler Edson Queiroz, fundador de um dos maiores grupos empresariais do Nordeste, será homenageado em sessão solene do Congresso Nacional, na próxima quarta-feira (9/4), às 9h, no Plenário do Senado Federal.

A cerimônia, que marca o início das comemorações do centenário de nascimento de Edson, é uma iniciativa conjunta do senador Eduardo Girão (Novo/CE) e da deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil/CE), em reconhecimento à contribuição dele para o desenvolvimento do Ceará e do Brasil.

“O Edson Queiroz é um conterrâneo que eu tive a oportunidade de conhecer pequeno, porque era amigo do meu pai. Pessoa muito à frente do seu tempo. Queiroz é um empreendedor que gerou milhares de empregos por sua ousadia, talento e obstinação em fazer da sua terra um celeiro de oportunidade. Ele permanece vivo no coração dos cearenses, até hoje, por ser um homem de vanguarda”, afirma o senador Eduardo Girão.

Nascido em Cascavel, no interior do Ceará, em 12 de abril de 1925, Edson Queiroz construiu, em pouco mais de três décadas, um dos maiores conglomerados empresariais do Nordeste: o Grupo Edson Queiroz. A trajetória empreendedora dele começou em 1951, aos 26 anos, quando adquiriu uma distribuidora de gás de cozinha em Fortaleza. O negócio prosperou e deu origem à Nacional Gás, que hoje é uma das líderes do setor no país, responsável pela inauguração do primeiro terminal oceânico de gás do Nordeste, em 1959.

Com visão estratégica e espírito inovador, Queiroz diversificou suas operações ao longo dos anos. Em 1967, ingressou no setor de comunicação com a criação do Sistema Verdes Mares, e, em 1979, adquiriu a marca Indaiá, dando início à atuação do grupo no segmento de bebidas e consumo popular, hoje representado pela Minalba Brasil. Também fundou a Esmaltec, referência nacional na fabricação de fogões e bebedouros.

Sua atuação no campo educacional também foi decisiva. Comprometido em ampliar o acesso ao ensino superior no Ceará, fundou, em 1973, a Universidade de Fortaleza (Unifor) — a primeira instituição de ensino superior privada do estado, mantida pela Fundação Edson Queiroz. A instituição já formou mais de 130 mil profissionais e concedeu quase 10 mil títulos de mestrados, doutorados e MBAs.

Edson Queiroz morreu aos 57 anos, no maior acidente aéreo da história do Brasil, o voo VASP 168, que vitimou 137 pessoas em 8 de junho de 1982. Ele deixou um legado empresarial e social cuja marca permanece nas áreas de comunicação, energia, educação e indústria. Hoje, o Grupo Edson Queiroz segue sob controle de seus herdeiros, mantendo viva a memória e a visão de um dos empreendedores mais relevantes da história recente do Brasil.

“Mais do que justa essa homenagem ao empresário e chanceler Edson Queiroz. O legado deixado por ele em diversos setores como energia, distribuição de gás, comunicação e principalmente na educação, faz do chanceler Edson, um dos homens mais importantes para o desenvolvimento do estado do Ceará e, porque não, do Brasil. Sua contribuição será vista e aplaudida não só hoje, mas também pelas gerações futuras", ressaltou a deputada Fernanda Pessoa.