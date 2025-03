Senado homenageia luta feminina com Prêmio Bertha Lutz

Entrega do Prêmio Bertha Lutz, que reconhece mulheres que se destacam na defesa da igualdade de gênero e dos direitos femininos no Brasil - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

Em uma sessão marcada por homenagens e reflexões, o Senado Federal realizou, nesta quarta-feira (27/3), a cerimônia de entrega do Prêmio Bertha Lutz. A honraria foi concedida a a 19 personalidades que se destacaram na defesa dos direitos femininos e de questões de gênero no país.

O encontro reuniu parlamentares e representantes da sociedade civil, destacando histórias inspiradoras e a necessidade de avanços em diversas áreas. A senadora Leila Barros (PDT-DF), que presidiu a sessão, destacou a importância da premiação como um momento de reconhecimento e fortalecimento da sororidade.

"É um momento em que atuamos juntas. Uma confraternização para celebrar, para dizermos umas às outras: ‘vamos resistir, vamos lutar por aquilo que acreditamos’. Saio de cada Prêmio Bertha Lutz revigorada, consciente da missão e sabendo que não estou sozinha nessa luta”, afirmou.

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) ressaltou que, apesar dos avanços, as mulheres ainda enfrentam grandes desafios e que o prêmio é uma oportunidade de reflexão e cobrança por mais direitos. "É incrível como ainda estamos comemorando apenas o direito ao voto. Precisamos avançar mais. As mulheres do nosso país precisam se unir junto com os homens que nos respeitam para garantir que as novas gerações não passem pelo que estamos passando”, declarou.

Entre as homenageadas deste ano, Bruna dos Santos, Juíza no Tribunal de Justiça do estado do Ceará, destacou o impacto do reconhecimento para a continuidade dos trabalhos realizados por mulheres em diversas áreas.

"Esse prêmio é um fôlego, um ânimo. Muitas vezes, nem percebemos o tamanho do impacto que estamos causando na sociedade. Esse reconhecimento nos fortalece e reforça a importância de mulheres apoiarem outras mulheres”, disse.

Já a Dra. Janete Vaz, empreendedora e cofundadora do Grupo Sabin, outra premiada, enfatizou a necessidade de ampliar a presença feminina em espaços de liderança e combater desigualdades estruturais. "No início, eu não imaginava os desafios que as mulheres enfrentavam. Depois, percebi problemas como a diferença salarial e a dificuldade de inclusão. O prêmio nos lembra da luta de Bertha Lutz, que começou sozinha plantando uma semente. Avançamos, mas ainda há muito a conquistar”, disse.

O Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz é entregue anualmente em março, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. As Atrizes Fernanda Torres, que venceu o Oscar com o filme Ainda Estou aqui, e sua mãe, Fernanda Montenegro, estão entre as homenageadas.

O Prêmio Bertha Lutz foi criado em 2001 pelo Senado Federal para homenagear mulheres e instituições que contribuem para a promoção dos direitos femininos e a equidade de gênero no Brasil. A edição deste ano reforçou a urgência de políticas públicas eficazes para garantir avanços e assegurar que futuras gerações encontrem um cenário mais igualitário.

