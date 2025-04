Assegurar direitos indígenas é prioridade absoluta, diz Lula no Xingu

"Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas as nossas políticas convergem nesse sentido de assegurar integralmente os direitos dos indígenas", prometeu o petista - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira (4/4) de cerimônia com o cacique Raoni Metuktire e outras lideranças indígenas na aldeia Piaraçu, no Parque do Xingu, Mato Grosso.

Em discurso, o petista declarou que os direitos dos povos indígenas são prioridade de seu governo, mas reconheceu que “ainda há muito a ser feito”, e que as entregas não estão ocorrendo no ritmo desejado pelos indígenas.

“Saibam que assegurar os direitos indígenas é prioridade absoluta, e estamos trabalhando nesse sentido, demarcando e homologando terras. Retirando os não indígenas e combatendo o crime organizado em processos bem-sucedidos de desintrusão dos territórios”, discursou o chefe do Executivo.

“Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas as nossas políticas convergem nesse sentido de assegurar integralmente os direitos dos indígenas, sempre enfrentando os desafios, que não são poucos, e precisam ser tratados de forma negociada, com diálogo e transparência”, acrescentou.

O governo federal recebe críticas de entidades indígenas pelo ritmo lento de entregas. Ao assumir, Lula prometeu demarcar 14 terras já nos 100 primeiros dias de gestão. Passados mais de dois anos, apenas 13 territórios foram demarcados. Também geraram desgaste o avanço do garimpo ilegal e a crise humanitária na Terra Yanomami.

“Sabemos que, muitas vezes, o tempo das coisas é mais lento do que a vontade, a de vocês e as nossas. Mas olhamos para o mesmo rumo, temos o mesmo propósito e a certeza de que o Brasil que queremos e que estamos construindo valoriza e respeita os povos originários”, declarou ainda o presidente.

Raoni cobra que Lula não repita erros

Na cerimônia, Lula entregou a medalha Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito para o cacique Raoni e ouviu as demandas de lideranças indígenas. Em discurso, Raoni fez elogios ao petista, mas frisou que possui divergências e críticas sobre seus mandatos anteriores.

“Desde a posse, eu falei com o presidente. Eu fiz uma cobrança para ele não repetir alguns erros que ele fez na gestão anterior. Eu não gostei de alguns trabalhos dele. Mas eu falei para ele: presidente, daqui para a frente vamos trabalhar certo, para que as pessoas sejam felizes com o nosso trabalho”, disse o cacique.

Raoni também cobrou que Lula que faça uma reaviventação dos territórios Tapi Yawalapiti e Alto Xingu, definindo os limites das terras.