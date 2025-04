Lula entrega medalha da Ordem Nacional do Mérito ao cacique Raoni

Lula visita Raoni na aldeia Piaraçu, da Terra Indígena Capoto/Jarina, localizada no Parque do Xingu, Mato Grosso - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou nesta sexta-feira (4/4) a medalha Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito para o cacique Raoni Metuktire. A condecoração é uma das mais altas concedidas pelo governo brasileiro a figuras que tiveram grande contribuição para o país.

A homenagem foi feita durante cerimônia na aldeia Piaraçu, da Terra Indígena Capoto/Jarina, localizada no Parque do Xingu, Mato Grosso. A primeira-dama Janja da Silva também participou.

Além disso, a condecoração foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje. O presidente foi ao Xingu para conversar com Raoni e outras lideranças indígenas sobre temas como a demarcação de terras, a segurança alimentar nas comunidades, e o combate ao fogo e ao garimpo ilegal.

Um dos maiores representantes indígenas

À tarde, o petista também vai participar de um almoço oferecido pelo cacique Raoni, antes de embarcar para São Paulo, onde passará o fim de semana sem compromissos oficiais.

Raoni Metuktire é um dos principais líderes indígenas do país, representando os kayapós. Com 93 anos de idade, o cacique atuou na Constituinte de 1988, participou de eventos internacionais e subiu a rampa do Planalto ao lado do presidente Lula em 1º de janeiro de 2023.

