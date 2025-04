Presidente do Paraguai cobra respeito após denúncia de espionagem da Abin

Para o presidente paraguaio, a suposta espionagem da Abin em seu país lembrou o episódio conhecido como Guerra do Paraguai, conflito armado ocorrido no século XIX, em que o Brasil, a Argentina e o Paraguai dizimaram a população paraguaia - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Peña classificou a suposta espionagem da Abin como um "problema de Estado" que transcende as relações entre chefes de governo. Embora criticasse a alegação de espionagem, ele mencionou ter uma "excelente relação" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Não falei com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem esclareço, tenho uma excelente relação. Nós criamos uma grande relação pessoal como chefes de Estado. Mas esse é um problema e é grave (suposta espionagem), que vai além de Peña ou de Lula, é um problema de Estado”, disse o presidente do Paraguai.

Guerra do Paraguai

Diplomacia

Santiago Peña, em resposta às alegações da suposta investigação a Abin, afirmou que o governo vem tomando medidas diplomáticas. Segundo Peña, o embaixador em Brasília, Juan Ángel Delgadillo, foi convocado para dar explicações.

Além disso, uma carta foi entregue ao embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes, solicitando explicações formais sobre a suposta espionagem. O governo paraguaio também anunciou o início de investigações sobre o caso e a suspensão das negociações do Anexo C do tratado da hidrelétrica de Itaipu até que a situação seja devidamente esclarecida.

Governo nega espionagem

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) negou envolvimento do atual governo na operação. "O governo do presidente Lula desmente, categoricamente, qualquer envolvimento em ação de inteligência, noticiada hoje (31/3), contra o Paraguai, país membro do Mercosul com o qual o Brasil mantém relações históricas e uma estreita parceria", frisou o texto, publicado pela pasta na terça-feira (1º/4).