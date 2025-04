Bolsonaro e Ratinho Jr. trocam elogios e governador é convidado para o PL

Leia também: Governo do Paraguai investiga suposta espionagem da Abin durante o governo Bolsonaro

Segundo o jornal O Globo, o cardápio do encontro incluiu chá de mate e suco de laranja como bebidas, além de carnes de churrasco com acompanhamentos. Os deputados federais Sóstenes Cavalcante (RJ) e Filipe Barros (PR) estavam presentes.

Uma possível ida de Ratinho para o PL é um desejo do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.

Candidatura bolsonarista

Como Bolsonaro está inelegível desde 2023, após o Tribunal Superior Eleitoral julgá-lo por abuso de poder enquanto era presidente, diversos nomes da direita buscam o espaço de representante do bolsonarismo nas eleições de 2026. Um desses nomes é Ratinho Júnior, que está no segundo mandato como governador do Paraná, e tem ambições a nível nacional.

Além do governador do Paraná, nomes como os chefes do Executivo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), são cotados para representar o legado de Jair Bolsonaro no pleito presidencial de 2026.

Além dos governadores, o ex-candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro são cotados para representar o bolsonarismo.

Lula venceria em todos os cenários

Embora todos esses nomes sejam cotados para representar o bolsonarismo, se a eleição ocorresse nas últimas semanas de março, o pleito a presidente do país seria vencida pelo atual chefe da republica, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Isso é o que apontou a última pesquisa Genial/Quaes, divulgada na quinta-feira (3/4).