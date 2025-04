Lula e Alckmin tomam vacina contra a gripe em Minas Gerais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, receberam nesta segunda-feira (7/4) a vacina contra a gripe, marcando o início da campanha de vacinação contra a doença no Sistema Único de Saúde (SUS).

A vacinação ocorreu durante evento de anúncio de investimentos da Novo Nordisk em Montes Claros, Minas Gerais. A empresa fabrica medicamentos como o Ozempic e insulina. Lula recebeu o imunizante da chefe da equipe médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio, e Alckmin foi vacinado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A campanha de vacinação tem como objetivo atingir 90% do público prioritário, que inclui bebês de até 6 meses de idade, idosos e gestantes. O imunizante, em 2025, protege contra a H1N1, H3N2 e B, reduzindo os casos graves e mortes. A vacinação é realizada nos postos de saúde, inicialmente para os grupos prioritários.

Grupos prioritários já podem se vacinar no SUS

Também podem receber a dose: trabalhadores da saúde, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento, profissionais das Forças Armadas, e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade).

Ainda podem se vacinar pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso), trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (com idade entre 12 e 21 anos).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular