Lula participa de anúncio da fabricante do Ozempic em Minas Gerais

O objetivo da expansão é aumentar a capacidade de produção e também permitir a fabricação de medicamentos contra a obesidade, com investimento de R$ 6,4 bilhões - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta segunda-feira (7/4) do anúncio da expansão da fábrica de medicamentos da Novo Nordisk em Montes Claros, Minas Gerais. A empresa é fabricante do Ozempic, utilizado no combate à obesidade, e fornece insulina e medicamentos contra a hemofilia para o Sistema Único de Saúde (SUS).

As obras para expandir a indústria já começaram, e devem ser concluídas em 2028. O objetivo é aumentar a capacidade de produção e também permitir a fabricação de medicamentos contra a obesidade. Segundo a companhia, o investimento total será de R$ 6,4 bilhões, e vai gerar mais 600 empregos para o município.

Também participaram da solenidade o vice–presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), e Macaé Evaristo (Direitos Humanos).

Também estão presentes o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o CEO Global da Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, e a embaixadora da Dinamarca no Brasil, Eva Pedersen. A companhia é uma multinacional dinamarquesa.

Atualmente, a Novo Nordisk fornece insulina para o SUS, mas negocia com o governo federal a inclusão de medicamentos como o Ozempic e o Wegovy para combater a diabetes e obesidade. Os dois possuem a semaglutida como princípio ativo, que reduz o apetite.

