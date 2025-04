"Outra vez a economia vai surpreender", diz Lula sobre PIB

O petista afirmou que o PIB cresceu mais do que as expectativas do mercado em 2023 e 2024, e que o mesmo ocorrerá neste ano - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta segunda-feira (7/4) que “a economia brasileira vai surpreender” neste ano, apesar das projeções para queda no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e do cenário externo instável.

O petista afirmou que o PIB cresceu mais do que as expectativas do mercado em 2023 e 2024, e que o mesmo ocorrerá neste ano. A declaração ocorreu no mesmo dia da divulgação do Boletim Focus pelo Banco Central, que mostrou que investidores projetam crescimento de 1,97% para esse ano.

“Eu quero dizer para vocês, neste dia 7 de abril, outra vez a economia brasileira vai surpreender, porque essa gente fica discutindo o chamado mercado, fica discutindo a grande economia, eles não conhecem o que é o microcrédito funcionando e o dinheiro chegando na mão de milhares de milhares de pessoas”, discursou o presidente.

Lula visitou nesta segunda-feira o Centro de Logística do Mercado Livre, em Cajamar, São Paulo. Durante o evento, o vice-presidente sênior da empresa no Brasil, Fernando Yunes, anunciou um investimento de R$ 34 bilhões neste ano, contra R$ 23 bilhões aportados em 2024.

Reserva internacional

Lula destacou o empréstimo consignado privado anunciado pelo governo federal, e argumentou que a medida vai fazer o dinheiro circular. Ele citou ainda que, nos mandatos anteriores, criou uma reserva internacional que ajudará o país em meio às incertezas causadas pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Mesmo o presidente Trump falando o que quiser falar, o Brasil está seguro, porque nós temos um colchão de US$ 350 bilhões que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade”, frisou Lula.

Também participaram da solenidade os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e Márcio França (Empreendedorismo), além do deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) e outros parlamentares.

