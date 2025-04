PL da Anistia: Motta prega diálogo para buscar pacificação

Pressionado por bolsonaristas para pautar o projeto de anistia aos golpistas do 8 de Janeiro, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o tema será tratado com a "seriedade que merece", mas que o país tem outras prioridades. Ele mencionou, também, eventuais excessos na dosimetria das penas aos condenados pelos ataques extremistas.

"Eu defendo dois pontos para que a gente possa tentar vencer essa agenda. O primeiro é a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. E a responsabilidade de poder dar uma solução dentro desse problema, que é sensível, que é justo, e não aumentarmos a crise institucional que nós já estamos vivendo", afirmou, durante evento na Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Motta enfatizou que anistia não é a pauta única do país, que tem outros problemas a serem resolvidos. "O Brasil é muito maior do que isso. Nós temos inúmeros desafios. Então, não vamos jamais ficar restritos a um só tema", declarou.

Ele ressaltou a importância do diálogo com Senado, Judiciário e Poder Executivo. "Vamos levar essa decisão ao colégio de líderes. Vamos conversar com o Senado e com os poderes Judiciário e Executivo, para que uma solução de pacificação possa ser dada. Aumentando uma crise, não vamos resolver esses problemas, não embarcaremos nisso", frisou.

O parlamentar também ressaltou ser legítima a obstrução feita pelo PL para pressionar pela votação do projeto, mas sinalizou que outras demandas urgentes também precisam ser avaliadas no Parlamento. "Vamos tratar as pautas dos outros partidos, não podemos ficar uma Casa de uma pauta só."

O deputado disse, ainda, que "respeita todas as manifestações" sobre o assunto. No domingo, o pastor bolsonarista Silas Malafaia criticou o parlamentar pela falta de celeridade na tramitação do projeto de lei. "Se Hugo Motta estiver assistindo a isso aqui, espero que ele mude, porque você está envergonhando o honrado povo da Paraíba", disparou, no domingo, durante o ato na Avenida Paulista pela anistia aos golpistas. A manifestação foi convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para elevar a pressão sobre Motta.

Assinaturas

Nesta segunda-feira, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que só faltam 64 assinaturas para que o requerimento que prevê anistia aos envolvidos no 8/1 avance diretamente ao plenário, sem necessidade de tramitação pelas comissões temáticas.

Sóstenes — que tem intensificado a articulação para viabilizar a votação do projeto em regime de urgência —, anunciou na rede X (antigo Twitter) uma estratégia que, segundo ele, foi orientada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. "Vamos, estrategicamente, adiar a publicação dos nomes dos parlamentares que assinaram e dos que ainda estão indecisos. Faltam 64 assinaturas. Seguimos firmes. O Brasil exige justiça. Cobre seu deputado!", escreveu.