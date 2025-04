Tarifaço de Trump "não vai dar certo", diz Lula em São Paulo

O petista também defendeu o multilateralismo e a negociação entre os países, e que o Brasil precisa manter o equilíbrio e tomar decisões com base na realidade brasileira - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira (8/4) que o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “não vai dar certo”. O petista voltou a disparar críticas contra o republicano, e disse que o mundo “deu um cavalo de pau” com as ações de Trump.

O chefe do Executivo também defendeu o multilateralismo e a negociação entre os países, e que o Brasil precisa manter o equilíbrio e tomar decisões com base na realidade brasileira.

“Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump, nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. Ninguém pega um transatlântico daquele, carregado, e muito carregado, e faz as coisas que estão acontecendo”, discursou Lula no 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), em São Paulo.

“Ninguém esquece que todos os países querem ter soberania, e querem estabelecer um processo de harmonia. Afinal de contas, a coisa mais importante hoje é o multilateralismo. Quantos anos vocês passaram ouvindo que era preciso ter o livre comércio, ter globalização, que era preciso combater o protecionismo?”, acrescentou.

Na semana passada, Trump anunciou uma série de tarifas sobre países como o Brasil, China, membros da União Europeia, Japão, dentre outros. A decisão desagradou até aliados do republicano, como o empresário Elon Musk, e o cálculo para a determinação das taxas geou confusão.

A medida também iniciou uma guerra tarifária, com a União Europeia e a China anunciando retaliações. Pequim lançou uma taxa recíproca de 34% sobre os produtos norte-americanos, e Washington, em resposta, ameaçou nova tarifa de 50% caso o governo chinês não volte atrás até a tarde de hoje.

Equilíbrio

As ações do governo norte-americano também lançaram uma onda de incerteza sobre mercados e países de todo o mundo, causado pela falta de clareza sobre o tarifaço e sobre a disposição de Trump para negociar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“De repente, o mundo deu um cavalo de pau, em que um cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo o que vai acontecer no mundo. Eu teimo em dizer para vocês que pode não dar certo, e por isso é importante que nós, brasileiros, mantenhamos o equilíbrio para que a gente tome decisões com base na nossa realidade”, frisou Lula.

Saiba Mais Política 56% dos brasileiros são contra anistia aos envolvidos no 8/1, segundo Datafolha

56% dos brasileiros são contra anistia aos envolvidos no 8/1, segundo Datafolha Política STF retoma julgamento de queixa-crime de Gayer contra Nelto por calúnia