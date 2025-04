PL retira obstrução na Câmara, mas diz que apoio pela anistia aumentou

A liderança do PL na Câmara decidiu, nesta terça-feira (8/4), retirar a obstrução que fazia aos trabalhos da Casa para pautar o projeto de anistia aos golpistas do 8 de Janeiro. Segundo o líder do partido, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), a oposição já está perto de conseguir as 257 assinaturas para fazer o texto tramitar.

“Como já estamos nos aproximando das 257 assinaturas necessárias para pautar a anistia, a liderança do PL informa que irá retirar toda obstrução no Congresso Nacional. Estamos apostando no diálogo com os colegas parlamentares, que vêm se sensibilizando com essa pauta de justiça, de humanidade e de pacificação nacional”, disse Sóstenes em seu perfil no X.

No momento da publicação, às 12h34, o deputado disse ter 199 assinaturas. Para fazer o projeto avançar, são necessárias 257 assinaturas dos colegas. Na manifestação bolsonarista de domingo em São Paulo, Sóstenes disse que conseguiria as assinaturas até quarta-feira (9).

Na manhã desta terça, o líder foi pessoalmente ao aeroporto de Brasília para interceptar a chegada de deputados à capital federal e convencê-los a apoiar o texto.

“Nós estamos chegando aqui agora ao aeroporto com uma equipe de recepcionistas, de parlamentares, para que a gente possa receber os parlamentares que estão chegando agora em Brasília para conseguirmos as 64 assinaturas que estão faltando. De hoje para amanhã, este será o nosso único foco: anistia já aos injustiçados do 8 de Janeiro”, disse Sóstenes em vídeo publicado nas redes sociais.