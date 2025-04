Como cada deputado votou em comissão que aprovou cassação de Glauber Braga

Por 13 votos favoráveis e cinco contrários, a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (9/4), o relatório do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) que recomendou a cassação do mandato do deputado Glauber Braga (Psol-RJ). A sessão foi marcada por debates acalorados e protestos de parlamentares psolistas e da oposição.

Agora, uma possível cassação do deputado Glauber Braga será apreciada em plenário da Câmara. Para que a cassação seja aprovada no plenário, são necessários os votos favoráveis de 257 de 513 deputados. Se a cassação for confirmada, o Psol deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal para questionar o processo.

Veja como votaram os deputados no Conselho de Ética

Delegado Ramagem (PL-RJ): Sim

Domingos Sávio (PL-MG): Sim

Luciano Vieira (Republicanos-RJ): Sim

Marcos Pollon (PL-MS): Sim

Joseildo Ramos (PT-BA) : Não

: Não Jack Rocha (PT-ES): Não

Nathália Bonavides (PT-RN): Não

Gutemberg Reis (MDB-RJ): Sim

Ricardo Maia (MDB-BA): Sim

João Leão (PP-BA): Sim

Julio Arcoverde (PP-PI): Sim

Paulo Magalhães (PSD-BA): Sim

Albuquerque (Republicanos-RR): Sim

Márcio Marinho (Republicanos-BA): Sim

Rafael Simoes (União-MG): Sim

Junior Lourenço (PL-MA): Sim

Josenildo (PDT-AP): Não

Bruno Ganem (PODE-SP): Sim

Chico Alencar (PSol-RJ): Não

Por que Glauber Braga pode ser cassado

Na Comissão de Ética, o deputado Glauber Braga respondeu por ter expulsado da Câmara o militante do Movimento Brasil Livre (MBL) Gabriel Costenaro durante uma discussão ocorrida em abril do ano passado. No bate-boca, Glauber deixou os pertences em um balcão, empurrou Costenaro até a saída e lhe desferiu chutes. Os dois foram conduzidos ao Departamento de Polícia Legislativa.

Em sua defesa, na Comissão de Ética nesta quarta, Glauber afirmou que o militante do MBL tinha histórico de perseguição contra ele e outros colegas e havia ofendido a mãe dele, que morreu dias depois da discussão entre os dois.

Durante a sessão da Comissão de Ética, Glauber Braga afirmou que faria uma greve de fome para protestar contra a cassação. “Eu estou o dia inteiro em jejum. E eu não vou, a partir de agora, até o fechamento deste processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui aguardando com uma decisão irrevogável de que não serei derrotado pelo orçamento secreto”, disse Glauber, que prometeu ficar no plenário onde foi realizada a reunião.