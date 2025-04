Glauber mantém jejum há mais de 30 horas em protesto contra cassação

O parlamentar não quis conceder entrevistas, mas liberou a imprensa para fazer imagens do local onde permanece em jejum - (crédito: Wal Lima/CB/DA.Press)

Por Wal Lima — Em manifestação contra a decisão da comissão que pode resultar na cassação de mandato, o deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ) segue em protesto no plenário 5 da Câmara dos Deputados, local onde ocorrem as reuniões da Comissão de Ética. O parlamentar está em jejum alimentar há mais de 30 horas e passou a noite no local, afirmando que permanecerá lá também ao longo desta quinta-feira (10/4).

A medida da Comissão de Ética foi motivada por uma representação do partido Novo, que acusa Glauber de ter agredido com um chute o militante do Movimento Brasil Livre (MBL), Gabriel Costenaro, durante uma discussão em abril de 2024. O deputado nega a acusação e afirma que a iniciativa é uma tentativa de perseguição política.

Apesar do jejum prolongado, o estado de saúde do parlamentar é considerado estável. Ele está sendo monitorado pela equipe médica da Câmara, com atendimentos a cada hora. Pela manhã, apresentou apenas uma leve reação alérgica, mas passa bem.

Glauber não quis conceder entrevistas, mas liberou a imprensa para fazer imagens do local onde permanece em jejum. Enquanto isso, a assessoria de comunicação do parlamentar divulga informações com o público e seus apoiadores, exclusivamente pelas redes sociais.