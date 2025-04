"Bolsonaro vinha reclamando de dor abdominal há três dias", diz coronel

Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira (11/4) após passar mal no interior do Rio Grande do Norte - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal na manhã desta sexta-feira (11/4) durante o cumprimento de agenda no interior do Rio Grande do Norte. No fim da manhã ele foi transferido para a capital com um helicóptero fornecido pelo governo estadual, conforme determinação da governadora Fátima Bezerra (PT-RN).

O Correio apurou que Bolsonaro chegou por volta das 10h50 no hospital estadual Monsenhor Walfredo Gurgel e de lá seguiu para uma unidade particular de saúde. Antes de embarcar no helicóptero do estado, Jair Bolsonaro entrou na ambulância andando e recebeu apoio de populares que fizeram orações na porta do hospital.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em entrevista à Tv Cabugi, o Coronel Carlos Dantas, da equipe que fez o transporte de ex-presidente disse que as pessoas que acompanhavam Bolsonaro afirmaram que ele vinha reclamando de dores abdominais há três dias. "A equipe disse que ele já vinha há três dias reclamando de dor abdominal. E não estava com as eliminações presentes. Durante o transporte ele foi medicado. Estava consciente e orientado com sinais vitais estáveis", declarou o oficial.

Leia também: Deputada indígena passa mal após ser atingida por gás de pimenta em manifestação

O PL afirmou em nota que as dores ocorreram em função da facada que o ex-presidente levou em 2018.

Mais cedo, o senador Rogério Marinho (PL-RN) publicou um vídeo que mostra Bolsonaro cercado de apoiadores no município de Bom Jesus (RN). Uma fonte da saúde ouvida pelo Correio afirma que provavelmente o ex-presidente passou mal por causa do forte calor.

O PL publicou nota informando que as agendas de Bolsonaro no Rio Grande do Norte foram canceladas