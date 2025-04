Sâmia posta vídeo denunciando integrante do MBL que atacou Glauber: "Planejou tudo"

Por Wal Lima — A deputada federal Sâmia Bomfim (PSol-SP) denunciou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (14/4), que o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), Gabriel Costenaro, planejava atacar Glauber Braga (PSol-RJ). Provocado pelo integrante do movimento, o parlamentar empurrou o militante até a saída do prédio e lhe deu um chute pelas costas.

Em um vídeo postado pela deputada, que é casada com Glauber, aparece uma publicação no story de Gabriel em que está escrito que ele teria uma “missão” a cumprir, momentos antes de confrontar Glauber.

No dia, o integrante do MBL tentou desestabilizar o parlamentar do PSol dizendo “cadê a sua mamãe?”. Em seguida, xingou a mãe do político de “corrupta”. No dia em questão, dona Saudade Braga estava acamada. Ela faleceu três semanas depois do ataque.

O vídeo de Sâmia também mostra o militante do MBL nas ruas do Rio de Janeiro indo atrás de Glauber e o chamando de “deputado frouxo”, partindo para cima do parlamentar e dizendo que iria “arrebentá-lo” com um soco na cara.

A cassação do mandato de Glauber Braga, aprovada por 13 votos favoráveis e 5 contrários no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, intensificou a pressão sobre o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). A rapidez no andamento do processo chamou a atenção de especialistas, militantes e parlamentares do partido, que questionam as prioridades do parlamento e denunciam uma disparidade no tratamento dado a outros casos de cassação na Câmara.

O próprio Glauber Braga, que desde o início do processo denunciava perseguição política e autoritarismo na condução dos trabalhos, reagiu com um protesto e permaneceu no plenário 5 da Casa, passando a dormir no local, dando início a uma greve de fome.

