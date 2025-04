Oposição protocola pedido de urgência para PL da Anistia

O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), protocolou na Câmara o pedido de urgência para o projeto de lei que anistia os presos pelo 8 de janeiro de 2023. O documento, com 264 assinaturas, foi enviado à Mesa da Câmara na tarde desta segunda-feira (14/4).

"Acabo de dar entrada ao requerimento de urgência do PL da Anistia, com 264 assinaturas, devido às notícias recebidas de que o governo está pressionando os deputados a retirar assinaturas, mudei a estratégia e agora está protocolado o documento e público todos que assinaram", disse Sóstenes Cavalcante em nota.

Segundo o líder, já havia assinaturas suficientes (257) para protocolar o pedido de urgência desde a semana passada. Em entrevista à imprensa na sexta-feira (11), Sóstenes disse que esperava que o assunto fosse resolvido na Câmara em "questão de dias".

Mesmo com o pedido de urgência apresentado, no entanto, a votação dependerá do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que tem se mostrado resistente à ideia de colocar o tema em pauta.