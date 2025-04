Bolsonaro segue na UTI com "boa evolução clínica", diz novo boletim médico

O Hospital DF Star informou, no fim da tarde desta segunda-feira (14/4), que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta 'boa evolução clínica" e permaneceu acordado, orientado e sem intercorrências ao longo do dia. Segundo o boletim médico, o político segue internado em uma unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta.

"Apresenta-se com boa evolução clínica, mantendo-se acordado, orientado, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. No decorrer do dia, sentou-se no leito e iniciou deambulação assistida, sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva (UTI)", diz o comunicado do hospital.

Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas para tratar uma "suboclusão intestinal" – uma obstrução parcial do intestino causada por aderências formadas após cirurgias anteriores, por conta da facada que levou em 2018. O procedimento visa a reconstrução da parede abdominal.

O ex-presidente passou mal na sexta-feira durante uma agenda partidária no Rio Grande do Norte. Ele foi socorrido em uma unidade básica de saúde em Santa Cruz (RN) e depois transferido para a capital em um helicóptero fornecido pelo governo do estado. A decisão de transferi-lo para Brasília partiu da família Bolsonaro.