PL da Anistia: 28 correligionários de Motta apoiaram urgência; confira lista completa

Dos 262 parlamentares (excluindo líderes partidários) que assinaram o requerimento de urgência do PL anistia na Câmara, 28 são do mesmo partido do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). O partido tem uma bancada de 45 representantes, o que significa uma adesão de 62,2% ao requerimento articulado pela oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva.



O requerimento foi protocolado pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), na tarde desta segunda-feira (14/4). O parlamentar afirmou que não pretendia oficializar o requerimento por hora, mas mudou de ideia quando soube que o Planalto teria começado a pressionar os deputados a mudar de ideia.

Leia também: Oposição protocola pedido de urgência para o PL da Anistia

Com o protocolo feito, a lista dos parlamentares que assinaram o requerimento se tornou pública, o que, na avaliação de Sóstenes, vai dificultar desistências dos signatários. O PL, que tem 92 deputados, foi a sigla com mais adesões: 90. Em seguida, estão o União Brasil (40); o PP (35); o Republicanos (28); o PSD (23) e o MDB (20).

Desses, União Brasil, PP, Republicanos, PSD e MDB têm ministros no governo Lula. Assinaram, ainda, deputados do Avante, Cidadania, Novo, Podemos, PRD e PSDB.

Apesar dos esforços da oposição, Hugo Motta tem evitado pautar o tema para evitar se indispor com o governo Lula e com o Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo com o requerimento de urgência apresentado, caberá a ele pautar o tema.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia a lista completa (por ordem de assinatura):

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ); Raimundo Santos (PSD-PA); Maurício Carvalho (UNIÃO-RO); Carla Dickson (UNIÃO-RN); Reinhold Stephanes (PSD-PR); Adriana Ventura (NOVO-SP); Capitão Alden (PL-BA); Pastor Eurico (PL-PE); Greyce Elias (AVANTE-MG); Coronel Fernanda (PL-MT); Ricardo Salles (NOVO-SP); Osmar Terra (MDB-RS); Roberta Roma (PL-BA); Ismael (PSD-SC); Missionário José Olimpio (PL-SP); Roberto Monteiro Pai (PL-RJ); General Girão (PL-RN); Gilson Marques (NOVO-SC); General Pazuello (PL-RJ); Coronel Ulysses (UNIÃO-AC); Joaquim Passarinho (PL-PA); Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO); Glaustin da Fokus (PODE-GO); Pr. Marco Feliciano (PL-SP); Sargento Fahur (PSD-PR); Franciane Bayer (REPUBLIC-RS); Gustavo Gayer (PL-GO); Simone Marquetto (MDB-SP); Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG); Carlos Jordy (PL-RJ); Zé Trovão (PL-SC); Daniel Agrobom (PL-GO); Pastor Diniz (UNIÃO-RR); Delegado Palumbo (MDB-SP); Bia Kicis (PL-DF); Luiz Lima (PL-RJ); Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP); Jefferson Campos (PL-SP); Gutemberg Reis (MDB-RJ); Mauricio Marcon (PODE-RS); Rosana Valle (PL-SP); Dr. Frederico (PRD-MG); Delegado Caveira (PL-PA); Gilberto Nascimento (PSD-SP); Helio Lopes (PL-RJ); Chris Tonietto (PL-RJ); Diego Garcia (REPUBLIC-PR); Lafayette de Andrada (REPUBLIC-MG); Felipe Francischini (UNIÃO-PR); Coronel Assis (UNIÃO-MT); Ricardo Barros (PP-PR); Magda Mofatto (PRD-GO); Pedro Lupion (PP-PR); Marcel van Hattem (NOVO-RS); André Ferreira (PL-PE); Marcelo Moraes (PL-RS); Coronel Meira (PL-PE); Eros Biondini (PL-MG);

Sanderson (PL-RS);

Filipe Martins (PL-TO);

Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL);

Sargento Gonçalves (PL-RN);

Capitão Augusto (PL-SP);

Cabo Gilberto Silva (PL-PB);

Gisela Simona (UNIÃO-MT);

Giacobo (PL-PR);

Nelson Barbudo (PL-MT);

Rodolfo Nogueira (PL-MS);

Soraya Santos (PL-RJ); Silvia Waiãpi (PL-AP); Bibo Nunes (PL-RS);

Dr. Zacharias Calil (UNIÃO-GO);

Rodrigo da Zaeli (PL-MT);

Vermelho (PL-PR);

Filipe Barros (PL-PR);

Stefano Aguiar (PSD-MG);

Delegado Éder Mauro (PL-PA);

Mendonça Filho (UNIÃO-PE);

Wellington Roberto (PL-PB);

Altineu Côrtes (PL-RJ);

Nicoletti (UNIÃO-RR);

Zucco (PL-RS);

Any Ortiz (CIDADANIA-RS);

Carla Zambelli (PL-SP);

Fernando Rodolfo (PL-PE);

Luiz Gastão (PSD-CE);

Rosangela Moro (UNIÃO-SP);

Ricardo Guidi (PL-SC);

Amaro Neto (REPUBLIC-ES);

Thiago Flores (REPUBLIC-RO);

Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE);

Cristiane Lopes (UNIÃO-RO);

Pedro Westphalen (PP-RS);

Otoni de Paula (MDB-RJ);

Dayany Bittencourt (UNIÃO-CE);

Vinicius Carvalho (REPUBLIC-SP);

Luciano Alves (PSD-PR);

Lincoln Portela (PL-MG);

Pezenti (MDB-SC);

Clarissa Tércio (PP-PE);

Geovania de Sá (PSDB-SC);

Daniela Reinehr (PL-SC);

Zé Vitor (PL-MG);

André Fernandes (PL-CE);

Mario Frias (PL-SP);

Silas Câmara (REPUBLIC-AM);

Capitão Alberto Neto (PL-AM);

Domingos Sávio (PL-MG);

Caroline de Toni (PL-SC);

Mauricio do Vôlei (PL-MG);

Paulo Freire Costa (PL-SP);

Julio Cesar Ribeiro (REPUBLIC-DF);

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP);

Delegado Ramagem (PL-RJ);

Emidinho Madeira (PL-MG);

Marcio Alvino (PL-SP);

Hugo Leal (PSD-RJ);

Olival Marques (MDB-PA);

Evair Vieira de Melo (PP-ES);

Luis Carlos Gomes (REPUBLIC-RJ);

Dr. Jaziel (PL-CE);

Miguel Lombardi (PL-SP);

Dr. Fernando Máximo (UNIÃO-RO);

Ossesio Silva (REPUBLIC-PE);

Maria Rosas (REPUBLIC-SP);

Gilvan da Federal (PL-ES);

Coronel Chrisóstomo (PL-RO);

Allan Garcês (PP-MA);

José Medeiros (PL-MT);

Junio Amaral (PL-MG);

Messias Donato (REPUBLIC-ES);

Sargento Portugal (PODE-RJ);

Eli Borges (PL-TO);

Adilson Barroso (PL-SP);

Dr. Luiz Ovando (PP-MS);

Marcos Pollon (PL-MS);

Nikolas Ferreira (PL-MG);

Alberto Fraga (PL-DF);

Julia Zanatta (PL-SC);

Dilceu Sperafico (PP-PR);

Professor Alcides (PL-GO);

Rosângela Reis (PL-MG);

Icaro de Valmir (PL-SE);

Silvia Cristina (PP-RO);

Daniel Freitas (PL-SC);

Giovani Cherini (PL-RS);

Rodrigo Estacho (PSD-PR);

Delegada Ione (AVANTE-MG);

Junior Lourenço (PL-MA);

Rafael Simoes (UNIÃO-MG);

Delegado Marcelo Freitas (UNIÃO-MG);

Kim Kataguiri (UNIÃO-SP);

David Soares (UNIÃO-SP);

Dani Cunha (UNIÃO-RJ);

Padovani (UNIÃO-PR);

Alceu Moreira (MDB-RS);

Marussa Boldrin (MDB-GO);

Luiz Carlos Motta (PL-SP);

Danilo Forte (UNIÃO-CE);

Luiz Fernando Vampiro (MDB-SC);

Célio Silveira (MDB-GO);

José Nelto (UNIÃO-GO);

Átila Lira (PP-PI);

Jeferson Rodrigues (REPUBLIC-GO);

Cobalchini (MDB-SC);

Luisa Canziani (PSD-PR);

Afonso Hamm (PP-RS);

Julio Arcoverde (PP-PI);

Tião Medeiros (PP-PR);

Da Vitoria (PP-ES);

Lucio Mosquini (MDB-RO);

Doutor Luizinho (PP-RJ);

Julio Lopes (PP-RJ);

Pinheirinho (PP-MG);

Ana Paula Leão (PP-MG);

Delegado Fabio Costa (PP-AL);

Claudio Cajado (PP-BA);

Matheus Noronha (PL-CE);

Vicentinho Júnior (PP-TO);

Cezinha de Madureira (PSD-SP);

Vinicius Gurgel (PL-AP);

Delegado Bruno Lima (PP-SP);

Mauricio Neves (PP-SP);

Fred Linhares (REPUBLIC-DF);

Covatti Filho (PP-RS);

Thiago de Joaldo (PP-SE);

Sonize Barbosa (PL-AP);

Daniel Trzeciak (PSDB-RS);

Delegado da Cunha (PP-SP);

Silvye Alves (UNIÃO-GO);

Tiririca (PL-SP);

Moses Rodrigues (UNIÃO-CE);

Lula da Fonte (PP-PE);

Eduardo da Fonte (PP-PE);

Carlos Henrique Gaguim (UNIÃO-TO);

Ronaldo Nogueira (REPUBLIC-RS);

Alex Santana (REPUBLIC-BA);

Dr. Victor Linhalis (PODE-ES);

Ribamar Silva (PSD-SP);

Sergio Souza (MDB-PR);

Beto Pereira (PSDB-MS);

Diego Andrade (PSD-MG);

Lucas Redecker (PSDB-RS);

Josivaldo Jp (PSD-MA);

Leur Lomanto Júnior (UNIÃO-BA);

Eduardo Velloso (UNIÃO-AC);

Rafael Prudente (MDB-DF);

Luiz Carlos Hauly (PODE-PR);

AJ Albuquerque (PP-CE);

Pedro Aihara (PRD-MG);

Marcelo Crivella (REPUBLIC-RJ);

Roberto Duarte (REPUBLIC-AC);

João Leão (PP-BA);

Duda Ramos (MDB-RR);

Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG);

Gabriel Mota (REPUBLIC-RR);

Defensor Stélio Dener (REPUBLIC-RR);

Albuquerque (REPUBLIC-RR);

Igor Timo (PSD-MG);

Pastor Gil (PL-MA);

Lebrão (UNIÃO-RO);

Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR);

Marangoni (UNIÃO-SP);

Alexandre Guimarães (MDB-TO);

Juarez Costa (MDB-MT);

Jorge Goetten (REPUBLIC-SC);

Mersinho Lucena (PP-PB);

Bebeto (PP-RJ);

Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS);

Detinha (PL-MA);

Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM);

Paulo Litro (PSD-PR);

Geraldo Mendes (UNIÃO-PR);

Nely Aquino (PODE-MG);

Zezinho Barbary (PP-AC);

Luiz Nishimori (PSD-PR);

Nitinho (PSD-SE);

Luiz Carlos Busato (UNIÃO-RS);

Fabio Schiochet (UNIÃO-SC);

Renata Abreu (PODE-SP);

Pastor Sargento Isidório (AVANTE-BA);

Adriano do Baldy (PP-GO);

Murillo Gouvea (UNIÃO-RJ);

Misael Varella (PSD-MG);

Fábio Teruel (MDB-SP);

Aluisio Mendes (REPUBLIC-MA);

José Rocha (UNIÃO-BA);

Celso Russomanno (REPUBLIC-SP);

Benes Leocádio (UNIÃO-RN);

Bruno Ganem (PODE-SP);

Ely Santos (REPUBLIC-SP);

Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP);

Antonio Andrade (REPUBLIC-TO);

Alex Manente (CIDADANIA-SP);

Paulo Azi (UNIÃO-BA);

Josimar Maranhãozinho (PL-MA);

Bruno Farias (AVANTE-MG);

Zé Adriano (PP-AC);

Márcio Marinho (REPUBLIC-BA);

Katia Dias (REPUBLIC-MG);

João Carlos Bacelar (PL-BA);

Gilson Daniel (PODE-ES);

Douglas Viegas (UNIÃO-SP);

Beto Richa (PSDB-PR).

Saiba Mais Política Ex-PM preso sem denúncia pelo 8/1 tem alvará de soltura expedido por Moraes

Ex-PM preso sem denúncia pelo 8/1 tem alvará de soltura expedido por Moraes Ciência e Saúde Bolsonaro internado em Brasília: O que é obstrução intestinal, quadro que acomete o ex-presidente

Bolsonaro internado em Brasília: O que é obstrução intestinal, quadro que acomete o ex-presidente Política Em evento nos EUA, diretor da PF critica projeto de anistia a golpistas

Em evento nos EUA, diretor da PF critica projeto de anistia a golpistas Política Bolsonaro passou a noite bem e será transferido pra Brasília; veja boletim

Bolsonaro passou a noite bem e será transferido pra Brasília; veja boletim Política Gleisi recua após críticas e diz que rever penas do 8/1 é decisão do STF

Gleisi recua após críticas e diz que rever penas do 8/1 é decisão do STF Política Em almoço com advogados, Bolsonaro defende anistia "ampla, geral e irrestrita"