Ministra Marina Silva é hospitalizada após queda de pressão em Brasília

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, de 67 anos, precisou de atendimento médico emergencial na tarde desta terça-feira (15/4), em Brasília. Ela foi encaminhada ao Hospital Brasília, no Lago Sul, após sofrer uma queda de pressão arterial.

Segundo a nota da assessoria do Ministério do Meio Ambiente, publicada 17h30 desta terça, a ministra encontra-se sob cuidados médicos e permanece na unidade hospitalar até o momento aguardando os resultados de exames. A equipe que a acompanha informou que o quadro é estável e a situação está controlada.

Mais cedo, Marina participou de um evento que discutiu o futuro das políticas ambientais em escala global. Durante a mesa Conectando Clima e Natureza: Recomendações para Negociações Multilaterais, ela dividiu o palco com a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e o presidente designado da COP30, André Corrêa do Lago.

Na ocasião, a ministra reforçou a necessidade de um plano consistente para o abandono progressivo dos combustíveis fósseis, com a adoção de fontes renováveis de energia.

