Gleisi diz que Lula vai se encontrar com Hugo Motta depois da Páscoa

Por Wal Lima — Como um gesto de aproximar os dois Poderes, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva vai se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), na próxima semana. A informação foi dada pela ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann nesta teça-feira (15/4), e a anistia deve ser um dos temas discutidos.

A ministra destacou, que, assim como na reunião com Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, ocorrida no início do mês, Lula também chegou a dizer que “tem gostado da atuação de Motta”, principalmente pela forma que “tem tratado de forma muito tranquila temas que são polêmicos”.

O período da reunião vai coincidir com o retorno das atividades “normais” na Câmara, que esta semana funciona com reuniões de comissões e do plenário de forma híbrida em decorrência ao feriado da Páscoa.

Na pauta de discussão está prevista o projeto de lei (PL) da Anistia assim como a pressão da direita contra Hugo Motta, já que o projeto reúne mais 256 assinaturas e foi protocolado na segunda-feira (14), pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do Partido Liberal na Casa.

Se a urgência for aprovada, a Câmara terá até 45 dias para deliberar sobre o mérito do texto. O líder do PL, no entanto, defende que o mérito do projeto seja analisado na mesma sessão em que os deputados votarem o pedido de urgência.

Por outro lado, deputados da base de Lula defendem que existem outros 2,2 mil projetos tramitando em regime de urgência na Casa e que o PL da Anistia não deve ser privilegiado.

O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, destacou que o requerimento apresentado não garante a votação do projeto.

“Cabe ao presidente da Casa decidir o que será pautado. A oposição deixa de esclarecer que o Projeto de Lei visa, preferencialmente, a anistiar Jair Bolsonaro e os seis generais idealizadores, planejadores e comandantes da intentona de golpe de Estado, como apurou as investigações da Polícia Federal”, disse Guimarães.