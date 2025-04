Bolsonaro caminha por hospital com ajuda de Michelle

Bolsonaro compartilhou o momento com Michelle nas redes sociais - (crédito: Reprodução / Instagram )

Nesta terça-feira (15/4), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu se mover sem o auxílio do andador pelos corredores da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital DF Star. O ex-presidente caminhou com apoio da esposa, Michelle Bolsonaro.

Conforme o boletim médico divulgado por Michelle, Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star em terapia motora e respiratória para a recuperação da cirurgia no intestino, realizada no domingo (13/4).

Mesmo com a melhora aparente, o ex-presidente tem uma previsão de alta. A equipe médica restringiu visitas familiares ao paciente. A 7ª cirurgia de Bolsonaro desde a facada em 2018 durou cerca de 12 horas para reconstruir a parede abdominal.