Morre Dom Angélico Sândalo, voz ativa em lutas sociais e aliado de Lula

Faleceu nesta terça-feira (15/4), às 18h23, o bispo emérito de Blumenau (SC), dom Angélico Sândalo Bernardino. Aos 92 anos, ele morreu na residência dos padres Toninho e Antônio Leite Barbosa Júnior, onde vivia recluso nos últimos anos, na Vila Zat, no distrito de Pirituba, zona norte de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada até o momento.

Figura respeitada na Igreja Católica e conhecido pela atuação pastoral junto aos trabalhadores, dom Angélico teve trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos, especialmente durante os anos de chumbo da ditadura militar. Foi companheiro de caminhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem mantinha laços de amizade desde a década de 1970.

Na semana passada, Lula e a primeira dama Janja da Silva fizeram uma visita ao bispo. Nas redes sociais, o presidente relatou a visita. “Ao longo de nossas vidas, dividimos muitos momentos e histórias. Eu o conheci durante as greves dos metalúrgicos do ABC, nos anos 70 e 80. Foi quando nos tornamos amigos. Dom Angélico celebrou meu casamento com Janja, casou meus filhos, batizou meus netos. Fiquei muito feliz de poder reencontrar meu amigo de longa data. Que Deus esteja contigo, Dom Angélico.”

Na noite desta terça, o presidente lamentou a morte do amigo e aliado. "Guardo as lembranças do grande amigo que fez da ternura e da bondade os princípios que guiaram sua vida. “Amai-vos e não armai-vos" era sua lição para todos nós", escreveu. Leia o texto completo de Lula:

Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do querido Dom Angélico, que dedicou sua vida à solidariedade e ao amor ao próximo, como nos ensinou Jesus Cristo.



Das greves dos trabalhadores em São Paulo nas décadas de 70 e 80, passando por…

Dom nasceu em Saltinho, no interior paulista, em 19 de janeiro de 1933. Era o quinto de nove filhos, entrou no seminário ainda jovem, em 1946, mas interrompeu a formação religiosa aos 20 anos. Nesse intervalo, chegou a trabalhar como caldeireiro em uma metalúrgica. Voltou à vida religiosa dois anos depois e foi ordenado padre em 1959, dando início ao ministério sacerdotal.

Durante esse período, conciliou a vocação com o jornalismo. Em 1955, recebeu o registro profissional de jornalista pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, após atuar no jornal Diário de Notícias, da diocese local. Essa vivência o ajudaria a comunicar com clareza e contundência as causas que abraçava.

Em 2000, tornou-se o primeiro bispo da recém-criada Diocese de Blumenau (SC), onde permaneceu até a aposentadoria . Mesmo após deixar o cargo, manteve-se ativo nas lutas sociais, participando de celebrações e atos públicos. Em 2018, conduziu uma cerimônia ecumênica em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia, falecida no ano anterior. A missa ocorreu em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC — o mesmo local onde Lula se refugiou antes de ser preso pela Lava Jato.

Em 2022, mesmo com a saúde mais frágil, celebrou o casamento de Lula com a socióloga Rosângela Silva, a Janja. O gesto foi mais do que simbólico: era o reencontro de dois velhos companheiros de estrada.

A Diocese de Blumenau divulgou nota oficial lamentando a perda e exaltando o legado do religioso. “Dom Angélico exerceu seu episcopado com dedicação, marcando a história da Igreja no Brasil (…) Que o Senhor acolha Dom Angélico em Sua paz e o recompense por todo o bem que realizou ao longo de sua caminhada”, diz o texto, que cita o evangelho de João: “Na casa do Pai há muitas moradas” (Jo 14,2).

A missa de despedida será às 15h de quarta-feira (16/4), na Vila Zat, em Pirituba. Em seguida o corpo será levado para Blumenau (SC), onde será sepultado.

