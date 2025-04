Lula lidera cenários para eleições de 2026, diz Instituto Opinião

Se as eleições presidenciais de 2026 fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideraria o primeiro turno em todos os cenários testados, segundo levantamento do Instituto Opinião, divulgado nesta terça-feira (15/4).

No entanto, os dados também indicam que a disputa no segundo turno pode ser mais apertada, especialmente contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) — que está inelegível por oito anos.

Na disputa entre Lula, Tarcísio, Pablo Marçal, o ex-governador Ciro Gomes, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) e governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil), o atual presidente aparece com 36,2% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas soma 21,8% e Marçal surpreende aparece com 11,4%, à frente de Ciro Gomes (8,1%), Eduardo Leite (2,9%) e Ronaldo Caiado (2,2%).

Em um eventual segundo turno entre Lula e Tarcísio, o petista venceria com 42,4% contra 37,2%. A disputa, porém, se equilibra no Sudeste (41,2% para Lula contra 40,5% para Tarcísio) e no Sul, onde Tarcísio venceria com 49% dos votos, contra 34,2% de Lula.

“Esse equilíbrio mostra que a eleição pode ser decidida no Sudeste, que concentra o maior número de eleitores do país. O desempenho de Lula no Nordeste segue sendo seu principal ativo eleitoral, mas a oposição avança em outras frentes”, destaca o sociólogo Arilton Freres, diretor do Instituto Opinião.

No segundo cenário, com Ratinho Junior no lugar de Tarcísio, Lula mantém a dianteira com 36,8%, enquanto Pablo Marçal atinge 13,2%. Ciro Gomes marca 10,4%, Ratinho 6,2% e Caiado 4,2%.

Em um segundo turno entre Lula e Marçal, o petista venceria por 43,7% a 32%. No entanto, a margem é estreita em regiões como o Sudeste (41% a 36,1%) e o Sul (39,4% a 34,8%).

No único cenário em que Jair Bolsonaro (PL), que também está inelegível por oito anos, aparece como candidato, o ex-presidente pontua 28,2% contra 36% de Lula. Ciro Gomes tem 8,5% e Marçal, 7,7%. Embora fique em segundo, Bolsonaro lidera no Norte/Centro-Oeste (33,8%) e tem desempenho competitivo no Sul.

“O nome de Bolsonaro continua forte entre setores específicos da sociedade, como o agronegócio e segmentos conservadores. Mesmo fora do governo e sob desgaste, ele ainda representa uma parte relevante do eleitorado”, comenta Freres.

Em uma simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece numericamente à frente, com 44,6% contra 41,2% do ex-presidente. Os votos nulos ou brancos somam 9,5%, enquanto 4,7% estão indecisos ou não responderam.

A pesquisa foi realizada entre os dias 09 a 11 de abril. Foram realizados 2 mil entrevistas, com margem de erro de 2,19% e 95% de confiabilidade.

