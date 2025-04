Bolsonaro segue em jejum oral e sem previsão de alta; veja novo boletim médico

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro segue internado na UTI do hospital DF Star e sem previsão de alta. Conforme boletim médico divulgado na manhã desta quinta-feira (17/4) Bolsonaro persiste em jejum oral com nutrição parenteral exclusiva.



Nesta tarde, ele continuará com programa de fisioterapia respiratória e motora, com caminhadas fora do leito. A equipe médica segue com a recomendação de não autorizar visitas.

Boletim médico de Jair Bolsonaro divulgado nesta quinta-feira (17/4) (foto: Divulgação DF Star)

O ex-presidente realizou, no último domingo, uma laparotomia exploradora para liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. A cirurgia de Bolsonaro durou mais de 8 horas, agora ele segue em acompanhamento no hospital, sem previsão de alta. A equipe médica e a família informou que o pós operatório de Bolsonaro será delicado e prolongado.

Nesta quarta-feira (16/4), Bolsonaro publicou um vídeo fazendo uma caminhada pelo corredor do hospital e cumprimentando a equipe médica.

Bolsonaro passou mal durante agenda no Rio Grande do Norte e após sentir fores dores abdominais foi transferido para Brasília onde foi submetido a uma cirurgia. O procedimento foi necessário em função da facada que o ex-presidente recebeu durante um ataque na campanha de 2018.