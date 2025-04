Chico Paiva, neto de Rubens e Eunice Paiva, visita Glauber Braga na Câmara

O neto de Rubens Paiva e Eunice Paiva, Chico Paiva, visitou na noite desta quarta-feira (16/4) o deputado Glauber Braga (PSol-RJ) que faz uma greve de fome de 8 dias em resistência à cassação de seu mandato. Chico foi recebido pela esposa de Braga e também deputada, Sâmia Bomfim (PSol-SP) e os três conversaram no Plenário 5 da Câmara dos Deputados por cerca de 20 minutos. Paiva afirmou que prestar solidariedade ao Glauber é importante devido a história da própria família, em que seu avô teve o mandato cassado injustamente.

Glauber contou como tem sido a sua greve e quais os próximos passos da sua defesa para evitar a cassação do mandato. A esperança dos psolistas é que o processo seja apreciado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na semana que vem, quando darão entrada com o recurso da decisão do Conselho de Ética.

Entretanto, há uma interpretação de que a CCJ pode apreciar o processo em cinco dias úteis ou cinco sessões, o que arrastaria por cinco semanas a mais. O partido está articulando para falar com os líderes e deputados na volta do feriado, já que o Congresso Nacional ficou vazio esta semana.

Defesa da democracia

"A gente tem que mostrar que existe um apoio, que o Glauber não é uma pessoa que está aqui sozinha e isolada. Existe um apoio de todo o governo, de uma institucionalidade que defende as instituições democráticas, de que é uma perseguição injusta que ele está sofrendo", disse Chico Paiva ao Correio.

Para Paiva, a decisão do relator, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) é parte de uma perseguição política injusta à Glauber. "Ele não foi acusado de nenhum crime, não é um político corrupto, está sofrendo essa perseguição exclusivamente pelas posições políticas dele, e eu acho que nenhum deputado, nem de esquerda nem de direita, deveria ser vítima de uma perseguição dessa pelas suas posições políticas e acho que é muito insalubre se os deputados derem uma sinalização de que agora as regras do jogo: é vamos inflamar as nossas militâncias a perseguirem e infernizarem nossos adversários políticos tentando provocar alguma reação deles", alertou.

Para Paiva, se a cassação de Glauber for concretizada, abrirá um precedente perigoso aos demais parlamentares e aumentar ainda mais o ódio entre as militâncias e perseguição por posicionamento político dentro das Casas. "Essas coisas podem abrir um precedente perigoso até para eles (opositores). Acho que a gente precisa demonstrar o apoio não só pelo Glauber, mas pela democracia que tá sendo vítima agora um mandato eleito pelo povo, dado pelo povo, um deputado legitimamente eleito que não cometeu nenhum crime tendo o risco de ser seu mandato caçado", concluiu.