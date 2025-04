Lula recebe Gabriel Boric para reuniões no Palácio do Planalto

Boric passou as tropas em revista e subiu a rampa do Palácio do Planalto, onde foi recebido por Lula - (crédito: Victor Correia/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta terça-feira (22/4) o presidente do Chile, Gabriel Boric, para uma série de compromissos no Palácio do Planalto. Os dois seguiram para uma série de reuniões privadas.

Boric passou as tropas em revista e subiu a rampa do Palácio, onde foi recebido por Lula. Em seguida, os dois posaram para a foto oficial e foram para o gabinete do petista. Lá, primeiro terão uma conversa a sós, e depois uma reunião com ministros dos dois países.

Aniversário das relações Brasil-Chile

A visita de Boric ao Brasil marca os 189 anos de relações diplomáticas entre os dois países, data celebrada hoje. Os dois líderes vão discutir temas como a Rota Bioceânica de Capricórnio, projeto liderado pelo Brasil que visa criar uma série de rodovias que liguem o Atlântico ao Pacífico, passando por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

Além disso, o chefe do Executivo brasileiro e o presidente chileno vão assinar uma série de acordos de cooperação e darão uma declaração conjunta à imprensa. Depois, participam de um almoço no Palácio do Itamaraty. Boric e Lula voltam a se encontrar à noite para o Fórum Empresarial Chile-Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular