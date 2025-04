Presidente do Chile fará palestra sobre direitos humanos na UnB

BP Bruna Pauxis

As inscrições para a palestra devem ser feitas a partir do site da UnB. - (crédito: Daniel Duarte/AFP)

O presidente do Chile, Gabriel Boric, estará na Universidade de Brasília para ministrar uma palestra sobre democracia e direitos humanos. A apresentação está marcada para o próximo dia 24 de abril, a partir das 10h, no auditório da Associação de Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB), no campus Darcy Ribeiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O presidente chileno foi líder estudantil na época em que cursava direito na Universidade do Chile. Em 2013, foi eleito como deputado da República por dois mandatos e, em 2022, tornou-se presidente do Chile, aos 36 anos

O evento é gratuito, mas sujeito a inscrição prévia e lotação do espaço. As inscrições devem ser feitas a partir do site da UnB.